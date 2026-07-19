Oso pierde la cabeza y se va expulsado tras lanzar un pelotazo al asistente

Pepe Jiménez Sevilla, 19 JUL 2026 - 17:47h.

El lateral zurdo, en la rampa de salida, duró unos minutos en el césped

El 'calentón' del joven Manuel Ángel con dos jugadores del Cracovia

Compartir







La posible última cita de Oso con el Sevilla estará marcada por una pérdida de papeles inexplicable del lateral, que se marchó expulsado tras apenas unos minutos sobre el césped. El jóven lateral, con el Olympiakos apretando por su fichaje, se llevó la tarjeta roja tras lanzar un pelotazo al asistente.

Parecía, tras los avances con Julio Díaz y las últimas informaciones sobre su más que probable salida del club, que Oso hoy podría quedarse sentado en el banquillo, pero Luis García Plaza, a pesar del lamentable estado del césped y el riesgo de lesión, decidió ofrecerle algunos minutos.

PUEDE INTERESARTE Luis García Plaza mete cambios en Cracovia en el segundo once del Sevilla en pretemporada

Con Pedrosa como lateral, Oso se colocó como extremo y entró con relativas ganas de ayudar a su equipo. Dejó algunas jugadas en banda, intentó meter algún balón al área, pero el paso de los minutos y la tensión del encuentro acabó por sacarle de la cita.

Mientras la tensión crecía en cada acción, Oso intentaba salir de campo propio mientras dos rivales le presionaban, algo que el chico consideró que debía ser falta pero que ni el asistente de banda ni el árbitro pensaron así.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla acelera por Julio Díaz y eleva la incógnita en banda izquierda

En una cita marcada por un arbitraje más que discutible, Oso pareció explotar y le lanzó un pelotazo al línea, siendo consciente rápidamente de su error y marchándose casi a banquillos sin mirar al árbitro, sabiendo que se llevaría la tarjeta roja rápidamente.

Luis García Plaza, desde la banda, reconocía el error de Oso, pero le recordaba al árbitro que algún jugador del Cracovia debió ser expulsado previamente, algo que haría también el lateral, sabiendo en todo momento que se había equivocado con su reacción.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla anuncia la salida de Nianzou tras aprobar el reconocimiento médico con el Lille

No sabemos si Oso volverá a jugar con el Sevilla, pero si no lo hace, su última cita como blanquirrojo quedará marcada por una inexplicable pérdida de papeles ante un debatible nivel arbitral.