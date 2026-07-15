Evangelos Marinakis, el hombre que 'juega' con el futuro de Oso

Pepe Jiménez Sevilla, 15 JUL 2026 - 12:18h.

Olympiakos y Forest, dos de los principales interesados, pertenecen al magnate griego

El Sevilla rechaza la primera oferta del Forest por Oso

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Oso se ha convertido, con permiso de Tanguy Nianzou y Akor Adams, en el gran nombre de actualidad en el Sevilla. El lateral zurdo parece decidido a salir en este mercado veraniego y tras los rumores alrededor de la Fiorentina, ahora son el Olympiakos y el Nottingham Forest los principales interesados. ¿Qué une a estos dos clubes? El nombre de Evangelos Marinakis.

Evangelos Marinakis es un magnate griego de 59 años propietario, curiosamente, tanto del Olympiakos dirigido por José Luis Mendilibar como del Nottingham Forest, club en el que ha invertido muchísimo dinero desde que lo adquirió.

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Relacionado también con el Rio Ave portugués (junto a Jorge Mendes, otro conocido en Sevilla últimamente), Marinakis ha sido noticia en multitud de ocasiones por sus actitudes rocambolescas e incluso por ser investigado por ciertos posibles amaños de encuentros, siendo un hombre que, ni mucho menos, deja indiferente a los que le observan.

Capaz de presentar a James Rodríguez en el último día de mercado por sorpresa o de despedir casi a 40 entrenadores en apenas diez años, su patrimonio se estima por encima de los 5.000 millones de dólares. Pero, ¿Qué tiene que ver todo esto con el Sevilla?

El 'grupo Marinakis' y la venta de Oso

En las últimas horas se ha conocido el interés tanto del Forest como del Olympiakos por Oso, clubes que, a pesar de normativas y asuntos varios, son propiedad de nuestro protagonista, de Marinakis.

Es por ello que, desde Italia, se hablaba en las últimas horas de un acuerdo, negado por parte de los intereses blanquirrojos, del Sevilla con el 'grupo Marinakis' y no directamente con Olympiakos o Forest, ya que se negocia en ambos bandos.

El salto al Forest o al Olympiakos tendría muchísimas diferencias para Oso, pero parece que ahora mismo el hombre del que depende para salir del Sevilla -en las últimas horas también le han relacionado con el Newcastle- es Marinakis.