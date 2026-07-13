El Forest aprieta y apuesta por Oso

Pepe Jiménez Sevilla, 13 JUL 2026 - 22:46h.

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El Forest reaparece en escena. Como contábamos hace días en ElDesmarque, la salida de Oso del Sánchez-Pizjuán se trabajaba, en gran parte por sus agentes, de manera paralela a la de otros nombres como el de Tanguy Nianzou o Akor Adams y mientras la Fiore amenaza más que aprieta, desde Inglaterra reaparece el Nottingham con fuerza.

Porque según apunta el periodista Luca Bendoni, de Sky Sports, el Forest ya ha contactado con el Sevilla para conocer sus pretensiones por Oso, jugador con el que ya habrían hablado igualmente para saber si realmente está interesado en marcharse a la Premier League.

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Fuentes consultadas por ElDesmarque insistían hasta esta misma tarde que no contaba con ofertas formales de la Fiorentina por Oso y que, de momento, todo era mucho más ruido que realidad, aunque la situación con la aparición del Forest podría cambiar pronto.

La idea de los ingleses sería cerrar un traspaso y es que en el Sevilla estarían solicitando alrededor de 15 millones de euros, sin contar variables, por un futbolista que ha enamorado a multitud de clubes en su salto a la élite.

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Con un año más de contrato, y con dificultades serias para renovarle, en el Sevilla saben que el momento de cerrar un traspaso es ahora, ya que de lo contrario Oso podría marcharse con la carta de libertad el próximo verano.

La llamada del Forest, eso sí, no es definitiva ni mucho menos. Es importante recordar que el pasado año este mismo club pujó con fuerza por José Ángel Carmona y aunque el Sevilla aceptó el traspaso, el lateral, que hubiese mejorado notablemente su contrato, rechazó marcharse a la Premier League, situación que provocó incluso cierto descontento en la grada.

Toca esperar acontecimientos, pero las llamadas por Oso no se detienen, parece que el interés en salir está presente y el Sevilla, dada la situación, no cerrará la puerta si la oferta es firme y convincente.