Pepe Jiménez Sevilla, 13 JUL 2026 - 21:31h.

El zaguero no debería tener problemas en volver a jugar este fin de semana

Isaac Romero, Castrín y Sangante se suman a la lista de ausencias

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Arouna Sangante vuelve al grupo sin aparentes problemas. El Sevilla se ejercitó este lunes por segunda vez en la jornada a puerta cerrada y lo hizo con la novedad del zaguero francés, que se perdió el primer entreno de la semana por gestión de cargas.

Sin los conocidos lesionados Alfon ni Castrín -además de los Rafa Mir, Joan Jordán, Fede Gattoni o Fabio Cardoso-, Luis García Plaza completó la segunda sesión de la jornada bajo un sol que, al menos este lunes, aprieta mucho menos de lo habitual en Sevilla.

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Como ha informado la entidad, el técnico recuperó a Sangante para esta segunda sesuión y lo normal es que el zaguero se ejercite con sus compañeros con normalidad el resto de los días planificados, apuntándose así para el segundo amistoso de pretemporada.

"Arouna Sangante ha participado en el segundo entrenamiento del día tras ausentarse de la sesión matinal por gestión de cargas. El defensa fue, pues, la nota positiva de esta segunda carga de trabajo del lunes, completando así el grupo la primera doble sesión de la semana.

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Este martes, de nuevo dos entrenamientos previstos por Luis García para sus jugadores. Por la mañana a las 9.00 horas y por la tarde a las 18:30", explicaba la entidad.

Cabe recordar que la plantilla se ejercitará en doble sesión tanto el martes como el jueves, viajando el viernes para jugar ante el KS Cracovia a las 17.00h del próximo domingo. El club volverá a España el lunes, tras la cita.

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Semana de presentaciones en el Sevilla

Igualmente es importante señalar que este miércoles a mediodía serán presentados en sala de prensa Sangante, Juan Iglesias y Guridi, que estarán acompañados de José Ignacio Navarro, que atenderá a los medios para explicar todo lo que ocurre en el día a día nervionense.