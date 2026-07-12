Álvaro Borrego 12 JUL 2026 - 14:38h.

El entrenador destacó la implicación de Sangante y dio sus impresiones sobre Guridi o Juan Iglesias

Juan Iglesias, capitán en su primer partido como sevillista

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Luis García Plaza, entrenador del Sevilla FC, se mostró satisfecho tras la primera prueba de pretemporada, en la que su equipo ganó por la mínima al Juventud de Torremolinos. Si bien todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones, dado que su plantilla dista mucho de la que empezará el campeonato liguero, el amistoso sí que sirvió para realizar probaturas, instaurar nuevos conceptos y disfrutar de la puesta en escena de los primeros fichajes, quien según el propio técnico se están adaptando según lo previsto.

En declaraciones a los medios del club Luis García Plaza señaló que lo único importante de estos días es evitar lesiones y seguir corrigiendo conceptos: "Estoy conociendo a los chicos, tenemos muchos entrenando. Las cargas van bien salvo algún problemilla, pero cogiendo ritmo y poco a poco. Ahora los partidos lo bueno es que no haya lesiones por no estar preparados para algún esfuerzo y seguir mejorando y creciendo. Irán llegando más, pero muy satisfecho de la primera semana. Ahora toca descansar mañana e ir poco a poco cogiendo forma, irlos conociéndolos a todos, a los canteranos les he dicho que me tienen que causar buena impresión y estoy muy satisfecho con todos".

Luis García Plaza también valoró la puesta en escena de los fichajes, destacando especialmente sus primeras impresiones sobre Arouna Sangante: "Está en periodo de adaptación, pero con muchas ganas de aprender, me está gustando mucho cómo está tomándose la situación de conocer a los compañeros, aprender español... A Jon lo conozco de sobra y es al que menos le he tenido que explicar cómo queremos jugar y Juan tiene muchos partidos en Primera, coge las cosas muy rápido y lo he metido con los chavales porque los iba a colocar y los iba a llevar con carácter y ganas de agradar", finalizó.