La intrahistoria de la venta de Akor Adams, la presión del Sevilla y la oferta del viernes

Álvaro Borrego 11 JUL 2026 - 13:35h.

La postura firme de José Ignacio Navarro ha sido clave para acelerar una operación que todavía se sigue perfilando

Más ruido que otra cosa por Oso, de momento

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El Sevilla FC está ultimando los detalles del traspaso de Akor Adams al Venezia, en una operación que podría alcanzar los 23.5 millones entre cuantías fijas y variables. Una negociación que se venía fraguando durante los últimos días pero que no se aceleró hasta este viernes, cuando Filippo Antonelli, director deportivo del conjunto italiano, negoció in situ en las oficinas del Sánchez-Pizjuán. ElDesmarque ha tenido acceso a algunos de los detalles de la venta, en la cual ha sido clave el papel de José Ignacio Navarro, quien gracias a su firmeza a la hora de negociar la entidad ingresará en sus arcas, y como mínimo, más de 13 millones de plusvalías.

A mediados de semana el Venezia puso en conocimiento del club su deseo de firmar al delantero nigeriano. Durante esos días realizaron un primer tanteo informal con el futbolista y preguntaron al Sevilla FC para tener mayores certezas sobre las condiciones de salida de Akor Adams. Una vez conocidas las exigencias del conjunto sevillista Filippo Antonelli se desplazó hasta la capital hispalense para negociar en persona con el club.

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Cuentas las fuentes consultadas que hasta que el italiano no viajó no hubo oferta en firme, solo un tanteo inicial. Y ahí es donde emergió la figura de José Ignacio Navarro. El Venezia empezó con una primera propuesta demasiado por debajo de las expectativas del Sevilla FC, que puso sobre la mesa una contraoferta muy por encima de los 15 millones. Una respuesta que establecía una diferencia considerable de lo inicialmente planteado pero que con el paso de las horas fue tomando forma.

Los italianos mostraron su negativa ante esa solicitud tan 'alta', pero el Sevilla FC se mostró firme en la negociación. A media mañana se produjo esa reunión en el Sánchez-Pizjuán entre Del Nido Carrasco, José Ignacio Navarro y Filippo Antonelli, en la cual se produjeron los primeros acercamientos. Durante la tarde se aceleró la negociación y el Venezia terminó aceptando las condiciones del club hispalense, concretando a media noche una operación que ha resultado ser mucho más beneficiosa de la que hace unos días osase a imaginar cualquier aficionado.

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Aunque aún faltan algunos detalles por pulir, la operación se cerrará en 16.8 millones fijos e incluirá ciertas variables que podrían engordar la venta hasta los 23.5 millones, como bien avanzaron los compañeros de ABC. Si bien los últimos tres son de un cumplimiento más complejo, el Sevilla FC da por casi seguro que el traspaso superará como mínimo los veinte millones, dado que para alcanzar esa cantidad se incluyen una serie de objetivos relativamente asequibles y que se extenderán durante todos los años de contrato.