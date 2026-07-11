Más ruido que otra cosa por Oso, de momento

Álvaro Borrego 11 JUL 2026 - 12:19h.

El conjunto viola le ofrecería un contrato hasta 2031, aunque en el Sevilla FC no tienen de momento conocimiento de ninguna oferta digna de ser estudiada

Acuerdo cerrado para el traspaso de Akor Adams al Venezia: cifras de la operación

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Joaquín Martínez Gauna, más conocido como Oso, podría ser una de las grandes ventas del verano en clave sevillista, aunque esta todavía parece lejos de producirse. Su nombre tiene cierto movimiento en el mercado y durante las últimas horas ha habido cierto ruido proveniente desde Italia sobre una posible oferta de la Fiorentina, que le ofrecería un contrato de cinco años, aunque por el momento en el Sevilla FC no tienen conocimiento de ningún acercamiento más formal. Por el momento, el club se sigue remitiendo a una cantidad que ronde los 20 millones de su cláusula de rescisión, mientras el futbolista sigue aguardando posibles acontecimientos.

El deseo de la Fiorentina obedece a la más que probable salida de Robin Gosens, que no ha sido convocado para el inicio de la pretemporada. El conjunto viola quiere encontrar un sustituto cuanto antes, habida cuenta de la lesión de ligamento cruzado de Fabio Parisi que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta finales de año. Y Oso es el preferido para cubrir esa vacante, pero como contamos por el momento el interés no va más allá.

A sus 22 años y 1.83 metros de altura, el canterano es considerado un jugador muy polivalente, que se desenvuelve bien en labores defensivas, pero que tiene soltura y desparpajo a la hora de lanzarse al ataque. Algo que demuestran sus dos goles y tres asistencias en 21 partidos de LALIGA EA SPORTS. Oso no descarta ningún escenario y si llega alguna propuesta que mejore considerablemente sus condiciones estará abierto a estudiarla.

Si finalmente se recogiese una buena cantidad por él, además de liberar salarios como los de Joan Jordán, Nianzou o Rafa Mir, José Ignacio Navarro tendría algo mucho más del margen esperado para intentar acometer algunas de las necesarias operaciones en el mercado de fichajes. Luis García Plaza tiene claro que necesita un nuevo guardameta (además de Vlachodimos), algún retoque en la zaga, sumar intenciones en el medio y, arriba, dos nuevos puntas -con la salida de Akor Adams al Venezia-, por lo que la dirección deportiva debe moverse rápido y bien para contentar a su técnico.