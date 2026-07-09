Nianzou negocia su fichaje por el Lille

Álvaro Borrego 09 JUL 2026 - 12:25h.

El central ocupa el 15% del presupuesto salarial del club y está cerca de concretar su salida

El director deportivo del Venezia llega a Sevilla para negociar el fichaje de Akor Adams

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Es una de las noticias del verano. Tanguy Nianzou está cerca de concretar su salida del Sevilla FC. El central, cuyo salario le cuesta al club alrededor de un 15% del salario anual, está negociando su fichaje por el Lille. Su salida supondría un ahorro muy significativo para la entidad y según avanzan los compañeros de ABC el central se someterá a un exhaustivo reconocimiento médico antes de concretar su regreso a Francia. Sería esta sin lugar a dudas unas de las operaciones más esperadas de los últimos años, habida cuenta que su desvinculación pondría fin a uno de los capítulos más costosos de la última década, permitiendo a la dirección deportiva ganar oxígeno y músculo financiero para acometer nuevas llegadas.

La situación contractual de jugadores como Januzaj (ya fuera del club), Nianzou o Joan Jordán han supuesto toda una rémora económica durante estos últimos años, algo que incluso el presidente Del Nido Carrasco se encargó de señalar públicamente. El problema de todos ellos siempre residió en su salario (además del pobre rendimiento), que le venía costando al club más de veinte millones anuales. Demasiada rémora para mantener a futbolistas cuya aportación ha sido entre poco y nada. El club ha intentado colocarles durante las últimas ventanas, pero los jugadores siempre defendieron lo que es 'suyo', con unos salarios que en ningún otro equipo podrá percibir. Ahora, con el belga desvinculado y el contrato de ambos los dos últimos expirando en junio de 2027, el escenario parece ser algo más esperanzador para la entidad. Al menos con el francés, cerca de concretar su salida.

Una operación que, aunque se resuelva de cualquier forma, será todo un alivio para la entidad. Porque el Sevilla pagó algo menos de 20 millones de euros por un alto porcentaje del jugador en la temporada 22/23 y, desde entonces, Tanguy Nianzou ha disputado 62 encuentros como sevillista (pocos, muy pocos, completos). Si tuviésemos en cuenta dichas cifras, sin contar el salario, cada encuentro del francés estaría pagado por encima de los 300.000 euros, un precio que, evidente, aumenta si tenemos en cuenta su altísima ficha (que además subió año a año).