El Sevilla valora renegociar los contratos de Nianzou y Jordán

Álvaro Borrego 06 JUN 2026 - 11:42h.

El club estaría intentando encontrar una solución para resolver los contratos de dos futbolistas que le cuestan al club más de 15 millones anuales

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El Sevilla FC afronta un verano similar a los anteriores, con una política austera de fichajes y una situación económica que limita los movimientos de la dirección deportiva. Si el año pasado Antonio Cordón apenas pudo invertir un euro en refuerzos, ahora la tesitura no es mucho más halagüeña, con la obligatoriedad de acometer una ampliación de capital para encontrar algo de alivio en las arcas de la entidad. Al igual que durante todo este tiempo resultará trascendental ajustar al máximo el límite salarial, siendo la salida de Adnan Januzaj un desahogo importante en ese sentido. Pero hay más. El club trabaja en renegociar situaciones que asfixian los márgenes económicos como podrían ser las de Tanguy Nianzou o Joan Jordán, a los que en Nervión desean darle salida este verano.

El problema de ambos reside en su salario, lo que le cuesta al Sevilla FC más de 15 millones anuales. Demasiada rémora para mantener a dos futbolistas cuya aportación es entre poco y nada. El club ha intentado colocarles durante las últimas ventanas, pero los jugadores siempre defendieron lo que es 'suyo', con unos salarios que en ningún otro equipo podrá percibir. Ahora, con el contrato de ambos expirando en junio de 2027, el escenario podría ser algo más esperanzador para la entidad.

Según avanzan los compañeros de Muchodeporte el Sevilla FC estaría intentando llegar a un acuerdo con ambos para resolver sus contratos y ganar margen salarial para poder hacer hueco a nuevos refuerzos. La citada información asegura que el club habría reiniciado los contactos tanto con Joan Jordán como con Nianzou, dado que salir por un traspaso parece imposible. Las opciones son repartir sus contratos en más años, como hicieron Sow o Marcao, o alcanzar un acuerdo para la 'rescisión' de contrato, con, por ejemplo, la posibilidad de pagarles la mitad de lo que les resta -por mutuo acuerdo- y ganar así margen salarial.

Un propósito sobre el que el Sevilla FC ya trabaja, aunque en este tipo de contextos la última palabra siempre la tendrán los jugadores, quienes deben ser los que estén dispuestos -o no- a perdonar un dinero que en su día el club les 'prometió'.