Basilio García Sevilla, 03 JUN 2026 - 12:31h.

José Ignacio Navarro avanza en sus primeras decisiones

Quién es José Ignacio Navarro, el hombre que de momento planifica el mercado del Sevilla

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Toca mirar al campo. En el Sevilla FC todo ha quedado pendiente de lo que sucediera en los despachos durante las últimas semanas, pero no ha habido avances significativos y toca mirar a la temporada 2026/27. La situación económica es, si cabe, más complicada que en los últimos años, pero hay operaciones que se tienen que afrontar a la voz de ya.

Aunque no ha sido confirmado como director deportivo de manera oficial, José Ignacio Navarro es quien está planificando al equipo para la próxima campaña, en contacto constante con un Luis García Plaza que ya respira sabiendo que, salvo giro radical inesperado, será el entrenador del Sevilla que inicie la temporada.

Acudir al mercado va a ser difícil, pero sí que hay varios asuntos a tratar en los próximos días. El club ha retomado el pulso, y ante la dificultad de incorporar jugadores, lo que toca es atar a los que están en casa, con cuatro temas muy importantes y con cierta urgencia.

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Una conversación con Gudelj

De los jugadores que acaban contrato, a la mayoría se le pone el puente de plata para que dejen hueco, tanto numérico como salarial, pero hay uno que sí podría continuar. Nemanja Gudelj ha ejercido, y bien, de gran capitán de la plantilla, y está pendiente de una conversación con el club. El balcánico lleva siete temporadas, se siente en casa y está dispuesto a ajustar sus pretensiones económicas a las necesidades de la entidad, pero su contrato acaba el 30 de junio.

La renovación de Andrés Castrín

ElDesmarque adelantó hace un par de meses que el Sevilla tenía muy claro que era necesario renovar a Andrés Castrín, quien acaba contrato en 2027. Entonces, era ya una pieza a tener en cuenta del equipo, pero en los últimos partidos se confirmó como un baluarte defensivo. La negociación está en curso y es uno de los temas a tratar cuando antes por Navarro.

La renovación de Oso

Una situación casi calcada a la del lucense es la de Oso, con la diferencia de que el jugador de banda se ha mostrado más y mejor, por lo que tiene el interés de otros clubes para ficharle aprovechando que acaba contrató la próxima temporada, y que su salario aún no está adaptado a su nueva realidad. Siguen en plena negociación, aunque el jugador se marcha unos días a Argentina de vacaciones.

Qué hacer con los cedidos

Por otro lado, al Sevilla regresan ahora los tres jugadores que tenía cedidos en otros equipos, con distintas situaciones. El Villarreal no ha ejercido la opción de compra de siete millones por Alfon González, mientras que el Elche tampoco ha hecho lo propio con Rafa Mir y Adriá Pedrosa. La idea inicial del club es que se marchen. El delantero está pendiente de la resolución del juicio de la pasada semana por supuesta agresión sexual, mientras que por el lateral izquierdo se ha deslizado en los últimos días el interés de José Luis Mendilibar por llevárselo al Olympiacos griego.