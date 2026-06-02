Quién es José Ignacio Navarro, el hombre que de momento planifica el mercado del Sevilla

Álvaro Borrego 02 JUN 2026 - 12:56h.

El hasta ahora secretario técnico del Sevilla FC ha estado una década trabajando junto a Antonio Cordón

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José Ignacio Navarro asumió las funciones del área deportiva tras la desvinculación Antonio Cordón y por el momento, hasta que se produzca una venta o los grandes accionistas del Sevilla FC consideren lo contrario, será el encargado de esbozar la hoja de ruta a seguir en base a la planificación de la próxima temporada. Un hombre con un arduo trabajo y una tarea todavía más exigente, nada menos que con el propósito de enmendar carencias, lidiar con el panorama más convulso de la historia reciente de la entidad y realizar una plantilla lo suficientemente competitiva como para al menos mantener la categoría un año más. Todo ello con escasos recursos económicos que pondrán, si es que finalmente sigue, a examen en la que será la aventura más exigente de su carrera.

Para el que no lo conozca, José Ignacio Navarro es Diplomado de Educación Física por la Universidad de Sevilla, obteniendo la Licenciatura de Ciencias de la actividad física y del deporte por la Universidad Católica de Murcia y un máster en gestión y organización de entidades deportivas por la Universidad de Castilla-La Mancha. Como él mismo desgrana en su perfil laboral, es experto en gestión de procesos, optimización operativa, comunicación y negociación, toma de decisiones, resolución de problemas y liderazgo de equipos multidisciplinarios.

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José Ignacio Navarro comenzó trabajando en estas lides en el propio Sevilla, de la mano de Monchi, pero en 2012 ligó su desarrollo profesional a Antonio Cordón. Con el pacense ha estado como scouting en el Villarreal, en el Hope Football Group, en el Real Betis -donde ya pasó a secretario técnico- y en el Olympiacos. Del club griego se desvinculó para volver al club nervionense de la mano de su mentor -que también trajo a su hijo Jaime-, y ahora que Cordón se ha marchado, él se queda. De momento planificando de la mano de Luis García Plaza.

En esta situación, no queda otra que reactivarse, con dos personas como cabezas visibles en el apartado deportivo. Por un lado, José Ignacio Navarro es el que está al mando de la dirección deportiva de manera interina. Entre los actuales gestores, la opinión sobre el sevillano es muy positiva y, de hecho, es quien lleva dirigiendo el departamento en los últimos meses, una vez que Antonio Cordón empezaba a tomar la rampa de salida del Sevilla. De hecho, ha sido habitual verle responder a las retransmisiones televisivas durante prácticamente toda la temporada, con escasas intervenciones del que era ‘su jefe’.

No significa esto que Navarro vaya a ser el director deportivo para la próxima temporada, no se ha hecho oficial, pero tiene muchas papeletas para que así sea teniendo en cuenta la fecha y que en el club no se han hecho movimientos para buscarle un sustituto. ¿Cuánto tiempo? Esa es la cuestión.