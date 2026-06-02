Redacción ElDesmarque Madrid, 02 JUN 2026 - 12:53h.

La leyenda de la NBA estuvo el fin de semana pasado en Madrid

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La ciudad de Madrid se ha convertido en una atracción turística para todo tipo de celebridades y la última visita de una de ellas ha sido la de Michael Jordan. La leyenda de la NBA visitó la capital española el fin de semana pasado para presenciar en directo el concierto de Bad Bunny en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El exjugador de los Chicago Bulls y Washington Wizards también acudió a 'La Bistroteca', uno de lo restaurantes de hamburguesas gourmet más importantes de Madrid y la comida y bebida que pidió fue llamativa.

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Michael Jordan y su tour por Madrid: Bad Bunny y "la mejor hamburguesa de su vida"

El seis veces campeón de la NBA, estuvo de visita por Madrid el fin de semana pasado y han salido a la luz varias de las cosas que hizo durante su excursión por la capital española. 'MJ' quiso ver en vivo y en directo el concierto de Bad Bunny en el Estadio Metropolitano, pero el astro estadounidense también acudió a uno de los restaurantes de hamburguesas más famosos de la Comunidad de Madrid: 'La Bistroteca'. Según informa ElMundo, el exjugador solo bebía la marca de tequila de 'alto standing' Clase Azul México y es fan del vino español, sin embargo, acabó pidiendo un refresco y agua.

Para comer, el cinco veces MVP de la NBA pidió unas croquetas de jamón ibérico y leche de oveja, guacamole y una hamburguesa de 175g de carne 100% vaca gallega. Una de las trabajadoras del local, relató el medio que había quedado sorprendida por la manera de ser del exjugador. "Me sorprendió su sencillez, no es nada soberbio ni va de ídolo, con decirte que quiso estar en el centro del restaurante porque le gusta estar con la gente en lugar de en un reservado", dijo. Jordan, cada vez más lejos del baloncesto después de vender los Charlotte Hornets hace varios años, continúa disfrutando de su retiro.