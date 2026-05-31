Agencia EFE 31 MAY 2026 - 20:57h.

Acaba segundo y gugará contra el Surne Bilbao con el factor cancha a favor

Valencia Basket se jugará la segunda plaza en casa del Barça

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BarcelonaEl Valencia Basket desarboló este domingo al Barça, al que dejó al descubierto todos sus puntos débiles en un partido que dominó de principio a fin, para imponerse por un claro 77-102 en el encuentro aplazado disputado en el Palau Blaugrana y certificar la segunda plaza, lo que le otorga el factor pista en las eliminatorias por el título.

Un parcial de 14-28 en el primer acto, sostenido por el acierto del base dominicano Jean Montero (19 puntos), catapultó al conjunto dirigido por Pedro Martínez, que encontró en el tiro de dos su principal vía de castigo (57% de acierto). El cuadro taronja ya tiene en el horizonte los cuartos de final, en los que se medirá al Surne Bilbao, séptimo clasificado, en una serie que arrancará el 2 de junio.

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En la otra cara de la moneda, el Barça fue siempre a remolque, más sostenido por el pundonor que por el juego. Solo Tornike Shengelia (17 puntos) estuvo a la altura en una cruda derrota que terminó con sonora pitada del Palau. El tropiezo relega al conjunto catalán a la quinta posición y lo empareja con el UCAM Murcia en los cuartos de final, sin ventaja de campo.

Con transiciones rápidas y un ataque fluido liderado por los fiables Montero y Taylor, el Valencia abrió pronto la primera brecha

Con transiciones rápidas y un ataque fluido liderado por los fiables Montero y Taylor, el Valencia abrió pronto la primera brecha (6-15, min. 5), lo que obligó a Xavi Pascual, recibido con un leve aplauso en su primer partido en el Palau tras anunciar que no continuará la próxima temporada, a detener el partido.

El acierto exterior sostenía el empuje taronja (80% en tiros de dos en el primer acto), mientras el técnico catalán intentaba sacudir el guion desde el banquillo. Movió piezas con la entrada de Satoransky y Clyburn, ambos ya con el alta médica, pero cuya presencia no bastó para alterar un primer cuarto claramente inclinado del lado visitante (14-28).

El Barça trató de recomponerse tras la pausa, pero lo hizo más desde el pundonor que desde el juego. La falta de acierto, incluso en lanzamientos liberados, le impidió amenazar una renta que seguía creciendo con el paso de los minutos. Un parcial de 2-9 volvió a estirar la diferencia en un tramo en el que el Valencia también imponía su profundidad de banquillo (19-37, min. 15).

Con seis puntos consecutivos, Parra intentó agitar el tablero y convertirse en la chispa que acercara al Barça (25-37, min. 16), pero la reacción no tuvo continuidad en sus compañeros, negados desde el tiro de dos y penalizados por desconexiones de bulto. El resultado fue un claro 27-46 al descanso, con un Palau que despidió a los suyos entre pitos camino de vestuarios.

El Valencia Basket sigue dominando tras el descanso

Tras el receso, el Valencia no necesitó subir revoluciones: supo jugar con los tiempos de un Barça obligado a actuar a contrarreloj, con los fogonazos de carácter de Shengelia y Brizuela como únicos argumentos para sostener la urgencia local.

El conjunto dirigido por Pedro Martínez evitó entrar en ese intercambio de golpes, alargando posesiones y castigando cada precipitación azulgrana. Con Cárdenas y De Larrea interpretando a la perfección el guion desde la dirección de juego, los visitantes gestionaron con oficio la renta con la que encararon el último acto (53-75).

Los últimos diez minutos fueron un mero trámite que no hizo más que caldear un ambiente en el que el grupo de animación ‘Dracs’ dejó de animar y Willy Hernangómez recibió una sonora pitada en su sustitución. Solo Tornike Shengelia, aplaudido por el Palau, dio la cara en un Barça incapaz incluso de maquillar el resultado hasta el 77-102 final.

-Ficha técnica

77 - Barça (14+13+26+24): Marcos (5), Punter (5), Parra (8), Shengelia (17), Hernángomez (7), -cinco inicial-, Norris (5), Vesely (4), Satoransky (3), Brizuela (9), Núñez (2), Laprovittola (5), Clyburn (7).

102 - Valencia Basket (28+18+29+27): Montero (19), Taylor (11), Badio (8), Pradilla (10), Sako (9), -cinco inicial-, de Larrea (12), Key (5), Moore (9), Thompson (-), Cárdenas (9), Costello (10) y Sima (-).

Árbitros: Emilio Pérez, Sergio Manuel y Vicente Martínez. Sin eliminados.

Incidencias: Partido aplazado de la trigésima tercera jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 4.703 espectadores. El pívot Jan Vesely recibió un homenaje y una camiseta enmarcada, en reconocimiento a su trayectoria, ya que se retirará al final de la temporada.