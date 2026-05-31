Marcelo Bielsa convoca con Uruguay a cuatro futbolistas de LALIGA para el Mundial con muchas ausencias

Joaquín Anduro 31 MAY 2026 - 17:56h.

La Celeste, principal rival de España en la fase de grupos

Los posibles cruces de Tchouaméni y Fede Valverde con Francia y Uruguay en el Mundial 2026

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El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, poco a poco, se van completando todas las convocatorias de las selecciones para la cita, siendo una de las últimas la de Uruguay, principal rival de España en el Grupo H. Marcelo Bielsa ha seguido con el plan establecido en los últimos meses citando a cuatro futbolistas de LALIGA EA Sports con Fede Valverde como referente y varias ausencias destacadas, sobre todo la de Luis Suárez, su máximo goleador histórico.

El centrocampista del Real Madrid será el líder de la Celeste junto a otros dos pesos pesados como el culé Ronald Araújo y el rojiblanco José María Giménez. A ellos se les suma el oviedista Fede Viñas, muy del gusto del Loco desde que se hizo cargo del combinado uruguayo antes de que este explotase a base de goles en España.

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Entre las bajas destaca por encima la de Luis Suárez, que ya sumaba varias convocatorias sin recibir la llamada de un Marcelo Bielsa con el que ha tenido varios enfrentamientos públicos que le han costado la llamada pese a que sigue marcando en el Inter de Miami. Tampoco estarán los futbolistas del Getafe Mauro Arambarri y Martín Satriano, el centrocampista del Oviedo Nico Fonseca ni el defensa del Villarreal Santiago Mouriño a pesar del gran nivel de todos ellos esta campaña en LALIGA EA Sports.

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Mientras tanto, el portero Fernando Muslera, quien en el año 2024 había dejado la selección y en 2026 retornó a defenderla, jugará su quinto Mundial y de esta forma se convertirá en el uruguayo con más participaciones en torneos de este tipo. Atrás quedarán con cuatro Pedro Virgilio Rocha, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Martín Cáceres, mientras que Giménez llegará a la cuarta en esta oportunidad.

Entre los citados también destacan jugadores de la talla de Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Maxi Araujo o Manuel Ugarte. Además, hay varios viejos conocidos del fútbol español como Matías Olivera (Getafe y Albacete), Guillermo Valera (Real Madrid Castilla), Santiago Bueno (Barça y Girona), Juan Manuel Sanabria (Atlético de Madrid y Zaragoza), Facundo Pellistri (Alavés y Granada), Brian Rodríguez (Almería) o el propio Darwin también con el cuadro indálico.

Uruguay se estrenará el próximo 15 de junio enfrentándose a Arabia Saudí en un encuentro enmarcado en el Grupo H que se disputará en Miami. Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara como la principal piedra de toque de los de Luis de la Fuente.

Durante su estancia en la Copa del Mundo, la Celeste se concentrará en la ciudad mexicana de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.

La convocatoria de Marcelo Bielsa para Uruguay en el Mundial

Porteros: Santiago Mele (Monterrey), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata) y Sergio Rochet (Internacional Porto Alegre).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo), Sebastián Cáceres (América), Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Mathías Olivera (Nápoles), Matías Viña (River Plate) y Joaquín Piquerez (Palmeiras).

Centrocampistas: Juan Manuel Sanabria (San Luis), Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting Club), Nico de la Cruz (Flamengo), Brian Rodríguez (América), Agustín Canobbio (Fluminense), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga), Rodrigo Bentancur (Tottenham) y Fede Valverde (Real Madrid).

Delanteros: Rodrigo Aguirre (América), Darwin Núñez (Al-Hilal) y Fede Viñas (Real Oviedo).