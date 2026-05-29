Fede Viñas gusta en México tras golear con el Real Oviedo: cuesta seis millones

Fran Fuentes 29 MAY 2026 - 13:58h.

El Club América tantearía su regreso, aunque tendrá que negociar con Club León su traspaso

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Fede Viñas ha sido una de las revelaciones de la temporada en LALIGA EA SPORTS. El delantero uruguayo empezó la temporada con dudas, pero fue ganando en peso durante el año y acabó el equipo como el máximo goleador con diez tantos. En este sentido, no es de extrañar que multitud de clubes se hayan fijado en el delantero del Real Oviedo, desde el Celta de Vigo hasta River Plate. En este sentido, las declaraciones del jugador dejan claro que siente que ha cerrado un ciclo en el Carlos Tartiere, y su futuro está lejos del Principado.

En este sentido, según informa Marca México, el Club América se ha interesado en la contratación del delantero uruguayo. En este sentido, la prioridad para el club mexicano era el fichaje de Raúl Jiménez. Sin embargo, este equipo se guarda las espaldas por si finalmente el exjugador del Atlético de Madrid, actualmente en el Fulham, decide no regresar a la liga de su país.

Es ahí donde entra el nombre de Fede Viñas. Y es que, según la citada información, el charrúa es la principal alternativa al mexicano si este no va al Club América después del Mundial. De este modo, el ya exjugador del Real Oviedo sería el segundo objetivo, aunque no sin antes una negociación con el Grupo Pachuca que se antoja dura.

Y es que Club León, quien posee los derechos de Fede Viñas, solicitaría unos 120 millones de pesos mexicanos. Lo que, al cambio, son unos seis millones de euros. Una cifra importante por un jugador cuya última temporada ha demostrado estar preparado para rendir al máximo nivel en una liga siempre competitiva como la española, donde, desafortunadamente para él, no logró salvar al Real Oviedo del descenso.

Sería la segunda etapa de Fede Viñas en el América

De darse la operación, sería la segunda etapa Fede Viñas juega en el América. Y es que ya estuvo allí, llegando en 2019 como cedido desde Juventud uruguayo, pasando a ser firmado en propiedad en 2020 y firmando por Club León en 2023, tras cuatro temporadas vistiendo la camiseta amarilla.

Las cifras de Fede Viñas le avalan. Este delantero de 1.82 metros y nacido en Montevideo ha logrado, a sus 27 años, nueve goles y una asistencia en 33 partidos de LALIGA EA SPORTS. Unas cifras nada desdeñables, especialmente teniendo en cuenta que no fue titular durante el primer tramo de la temporada, en el que le costó arrancar, y que su equipo generaba un escaso volumen de ocasiones en el plano ofensivo.