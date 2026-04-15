Fede Viñas gusta a River Plate, contactos para tantear su fichaje

Fran Fuentes 15 ABR 2026 - 14:23h.

Club León estaría dispuesto a negociar un traspaso si el Real Oviedo no logra salvarse

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Fede Viñas se ha convertido en la sensación del Real Oviedo y su principal esperanza para la salvación. El ariete ha logrado ya nueve dianas, cuatro de ellas en los últimos partidos, y ha demostrado ser alguien a quien el equipo se puede agarrar para eludir el descenso. En este sentido, su reciente racha goleadora ha provocado que algunos clubes, como el Celta de Vigo, se interesen en su fichaje. Pero los celestes no son los únicos.

Según informa el periodista Sebastián Srur en su programa Guardia Alta, en la radio argentina, River Plate se ha interesado en el delantero uruguayo, de 27 años. De este modo, ya se habría producido el primer contacto para sondear su incorporación al conjunto millonario. Y es que, si bien la intención del Grupo Pachuca es la de que siga en el Real Oviedo si consigue la salvación, esta última condición parece complicada. Precisamente del acierto goleador del charrúa, en gran medida, dependerán las opciones de permanencia del conjunto carbayón.

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La respuesta del primer contacto habría sido positiva. No quiere decir que se vaya a hacer la operación, sino que, en caso de no seguir en el Real Oviedo, Club León, quien tiene la propiedad de sus derechos federativos, estaría abierto a negociar un traspaso.

Fede Viñas, parte del plan de River Plate en el mercado de fichajes

Este fichaje correspondería a la intención de River Plate de traer desde el extranjero a jugadores de gran nivel antes de que llegue el ocaso de sus carreras. Un plan en el que entran el propio Fede Viñas, así como Giovanni Simeone o Ángel Correa.

Así las cosas, Fede Viñas se está convirtiendo en uno de los futbolistas más cotizados de la parte baja de LALIGA. Sus nueve goles no han pasado inadvertidos. Tampoco la confianza que Marcelo Bielsa ha depositado en él con la Selección de Uruguay de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. De este modo, la continuidad del jugador en el Real Oviedo pasa, casi exclusivamente, por una salvación por la que el equipo se ha metido de lleno en la lucha.