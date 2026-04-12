Joaquín Anduro 12 ABR 2026 - 21:20h.

Almada celebra la goleada del Oviedo para "fortificar" el trabajo de sus jugadores

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El Real Oviedo sigue soñando con la salvación después de su goleada por 0-3 al Celta en Vigo este domingo en la Jornada Retro de LALIGA EA Sports en un partido celebrado por Guillermo Almada porque "fortifica" el trabajo de los jugadores. El técnico uruguayo señaló lo que más le ha gustado de los suyos pero aún le pone deberes a sus futbolistas con una presión que quiere que sea "más continua e intensa".

Guillermo Almada y las claves del triunfo del Oviedo ante el Celta

Mejor partido del Oviedo en la temporada: "Es un triunfo muy valioso, sobre todo por el rival, que dignifica nuestra victoria, y por la diferencia que logramos. En algún partido también marcamos esa diferencia o generamos más, pero sí tuvimos efectividad, que en el fútbol es muy importante. Es una victoria muy importante para nosotros y a seguir por esta senada que hemos iniciado de buen juego, con algunos resultados que nos golpearon inmerecidamente y otros que sí que no jugamos bien, pero hoy pienso que esto fortifica todo lo bueno que venían haciendo y esperemos seguir mejorando lo que queda del campeonato".

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Primera victoria como visitantes desde septiembre y dos partidos seguidos en casa: "No hemos logrado nada pero sí reconforta lo que están realizando los jugadores dentro. Son todo finales para nosotros hasta que finalice el campeonato. No tenemos margen de error y, ahora, a a recomponer las energías y a pensar en el Villarreal, que es lo que viene. Va a ser muy duro y difícil pero tenemos el plus de que jugamos con nuestra gente, que ha sido un apoyo incondicional para nosotros y los jugadores. Así que eso, seguramente, va a ser un aporte más para tratar de sacar el resultado".

Motivos de la superioridad del Oviedo ante el Celta: "La solidez defensiva, el juego que tuvimos en algunos momentos, la presión que generamos... Tenemos que tener más continuidad e intensidad que, ya lo he dicho, es difícil de acomodar cuando una llega pasada la mitad de la temporada. Pero vamos dando pasos cortitos hacia adelante, fortificándonos como equipo para el cierre del campeonato".