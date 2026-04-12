Joaquín Anduro 12 ABR 2026 - 21:00h.

Fede Viñas marcó un doblete en el Celta-Oviedo y ya lleva nueve goles

El uno por uno y notas del Real Oviedo ante el Celta, con Fede Viñas disfrazado de Van Basten

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El Real Oviedo cuajó su mejor partido de la temporada y venció con contundencia por 0-3 al Celta de Vigo en Balaídos en un encuentro en el que Fede Viñas fue el MVP con un doblete que permite soñar a los de Guillermo Almada. El delantero uruguayo dejó además una bonita celebración tras el primer tanto abrazándose a una pareja en la grada y el futbolista desveló que se trataba de su representante y su mujer, que son "como sus padres".

"Es mi representante pero es como mi papá. Lo veo por ese lado, no solo en el trabajo, sino que lo veo en lo humano, que él siempre me acompaña. Así que el gol se lo fui a dedicar a él y a su esposa que son como mis padres", declaró el delantero a pie de campo en DAZN nada más acabar el encuentro.

Fede Viñas sueña con la salvación del Real Oviedo

En dicha entrevista, Fede Viñas celebró lo bien que se les había dado el que posiblemente sea el mejor partido del Real Oviedo en la temporada: "Sí, se nos dio un partido, la verdad, redondito, contra un equipo de mucha jerarquía. Muy contento por la victoria y, en lo personal también por los goles".

Preguntado por si costaba más llegar a los nueve goles jugando en el equipo carbayón, el charrúa dejó claro que lo va a dar todo por el equipo: "Contento por los goles. Hoy me toca estar en Oviedo, dejo todo por esta camiseta y por la institución. Aquí cuesta un poquito más porque somos recién ascendidos. Me enfoco en trabajar y luchar por mis compañeros Se lo agradezco a los asistentes hoy y nos vamos felices con tres puntos para casa".

Por último, Fede Viñas dejó un mensaje al oviedismo tras la victoria en una jornada en la que, además, consiguieron la victoria todos los equipos que pelean por la salvación: "Fue una fecha que todos los que estamos peleando por esa permanencia, ganaron todos. Nos tocaba a nosotros hacer ese trabajo que era ganar y lo hicimos. A la gente, decirle que confíe, que nosotros estamos dejando todo, trabajando muy fuerte para conseguir esa permanencia".