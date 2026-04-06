La charla viral de Melendi, Santi Cazorla y Senén Morán con la camiseta del Sporting: "¡A ver si sales!"

Fran Fuentes 06 ABR 2026 - 17:36h.

El periodista y creador de contenido ha dejado grandes momentos en su entrevista con el artista asturiano

El Oviedo fantasea con lo imposible y arrastra al Sevilla al pozo (1-0)

Compartir







La rivalidad entre Real Sporting de Gijón y Real Oviedo sigue a flor de piel. Pese a que el conjunto carbayón ascendió el pasado curso a LALIGA EA SPORTS, y esta temporada no habrá derbi asturiano, sus aficionados siguen dándose caña por la mala dinámica de unos en Primera y que los otros siguen en Segunda. Uno de los oviedistas más emblemáticos es Melendi, que sigue con mucha intensidad a su equipo, se deja caer por el Carlos Tartiere cuando la agenda musical se lo permite y compuso el himno del Centenario. Ahora se ha juntado con Senén Morán, periodista, creador de contenido y sportinguista, en una charla muy interesante. En ella han repasado la vida, trayectoria del artista y, por supuesto, han hablado de fútbol. Además, tuvieron un momentazo con Santi Cazorla, capitán y leyenda oviedista.

Una de las numerosas anécdotas que ha dejado esta entrevista ha sido, precisamente, la videollamada de Ramón Melendi a Santi Cazorla. Y es que, después de comer juntos, compartieron unos momentos en el jardín y quisieron charlar con el futbolista.

"¿Qué vienes, del dentista?", le pregunta Melendi, como broma sobre su constante sonrisa. Algo a lo que Santi Cazorla respondió con el carisma que le caracteriza: "Sí, a ver si me arregla los pies", bromeó. "¡Cómo se nota!", comentó Melendi, partiéndose de risa. Fue entonces cuando Senén Morán se dirigió al capitán del Real Oviedo, señalando la camiseta del Sporting que llevaba puesta: "Soy la primera persona que entra en esta casa con esta camiseta, ¿oíste?", le señala.

Ahí, el futbolista le mandó un aviso: "¡A ver si sales!", le advirtió, algo que hizo muchísima gracia al artista: "¡Claro, eso es! ¡El problema ye que igual no sale!", comentó mientras se partían de risa. Eso sí, Santi Cazorla le quitó hierro al asunto: "Porque eres un grande, que si no, olvídate", sentenciaron. Un auténtico momentazo que evidencia la cercanía de un jugador como el de Llanera, y la retranca que tiene el propio Melendi. Puedes verlo en el reel insertado a continuación.

PUEDE INTERESARTE Fede Viñas justifica la confianza de Guillermo Almada y Marcelo Bielsa y permite soñar al Real Oviedo

En este sentido, también queda claro que, más allá de la rivalidad entre equipos asturianos, es completamente posible (de hecho, muy recomendable) llevarse bien con los del otro bando, aunque luego haya bromas de por medio o aunque, en el día señalado, cada uno lleve una camiseta diferente.