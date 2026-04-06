Javi Rayo 06 ABR 2026 - 13:13h.

Vinicius habla ante los medios tras meses sin hacerlo y deja grandes titulares

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Vinicius se ha sentado delante de los periodistas tras meses sin hacerlo y no ha dejado indiferente a nadie. En la previa del partido de Champions ante el Bayern, el futbolista brasileño ha tenido que salir al paso de todos los temas del momento: su no despedida a Xabi Alonso, su renovación o no con el Real Madrid, el peso del vestuario y los problemas internos, su relación con Mbappé... Estos han sido los titulares más destacados.

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Vinicius se explaya en su regreso a la sala de prensa de Valdebebas

La derrota en Mallorca

"Hay días y días y ha pasado eso en Mallorca. No estuvimos tan conectados como en los últimos partidos y como dice el míster si no estamos al 200% no vamos a ganar los partidos"

La renovación con el Real Madrid

"Ojala pueda segur muchos años, sabemos lo que queremos todos y en el momento correcto haremos la renovación. Estoy feliz aquí y quiero seguir muchos años"

La no despedida de Xabi Alonso

"Jugaba partidos, pero poco minutos. Pero cada entrenador tiene sus métodos y yo no conecté como el quería. Pero fue un aprendizaje y ojalá pueda seguir con Arbeloa, que tengo una conexión maravillosa con él y siempre me ha dado confianza"

Su conexión especial con Arbeloa

“Con Arbeloa he tenido una conexión especial como tuve con Ancelotti. Siempre me ha dejado claro lo que quiere de mí. Yo siempre he dado lo mejor de mí y lo voy a seguir dando"

La relación con Mbappé

"La gente dice muchas cosas. Kylian está aquí para ayudarnos, nos da la confianza de sus goles. Tenemos que estar conectados mañana. Es un partido complicado en el que los grandes jugadores hacen la diferencia y Mbappé es uno de ellos. La gente está ahí para decir lo que quiera pero nosotros estamos aquí para estar juntos. Lo que viene de fuera no lo podemos cambiar, no nos afecta. Juntos nos hacemos mejores los unos a los otros”

La lucha contra el racismo

"Es un tema siempre complicado de hablar. Ojalá podamos seguir esta lucha, es importante que Lamine Yamal hable. Los pobres, los negros que están en todos lados tienen más dificultades. No digo que España, Alemania o Portugal sean países racistas, pero hay racistas en todos estos países. Si seguimos esta lucha, en un futuro los jugadores negros no tendrán que pasar por estas cosas"

El desprecio a Xabi Alonso en el Clásico

"Fue un momento que no fue bonito, pedí perdón a todos. Entendí que no era el cambio correcto pero con la cabeza fría entendí que me había equivocado, tengo 25 años, soy joven y tengo que seguir evolucinando"