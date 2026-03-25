El Real Madrid aprieta para renovar a Vinicius y el gobierno de Arabia Saudí se mete en su fichaje

Fran Fuentes 25 MAR 2026 - 12:03h.

Una empresa árabe tendría un poder para negociar en nombre del brasileño

Reflexión en el Real Madrid sobre el mediocentro que ficharán en verano

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Vinicius Júnior ha recuperado su mejor nivel deportivo después de arrastrar muchas dudas en el último año y medio. El jugador ha recuperado el favor del público en el Santiago Bernabéu y vuelve a sentir el cariño del público gracias a sus grandes actuaciones. También cuenta con el cariño del presidente, Florentino Pérez, quien insiste en que el brasileño amplíe su contrato con el Real Madrid. En este sentido, tras pasar el bache durante la etapa de Xabi Alonso, y toda vez que vuelve a ser decisivo sobre el césped, las intenciones vuelven a ser claras.

Así lo informa Fabrizio Romano, quien revela que el Real Madrid insiste con renovar a Vinicius. Tanto es así que incluso el presidente hace fuerza para tratar de que el brasileño amplíe su contrato, cuyo vínculo actual dura hasta el 2027. Es decir, que apenas le resta una temporada y media de contrato. En este sentido, el jugador tiene la oferta sobre la mesa y desde el club insisten en que renueve.

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El Ministerio de Deportes de Arabia Saudí se mete por Vinicius Júnior

Sin embargo, las últimas informaciones desde Inglaterra apuntan a que Arabia Saudí sigue tentando al brasileño. Y es que, según apunta el periodista Sacha Tavolieri para Sky Sports, directivos saudíes se han reunido con los representantes de Vinicius Júnior para discutir su posible fichaje por la Liga Saudí. Según la citada información, una importante empresa saudí habría conseguido un permiso para negociar el traspaso del brasileño, en el que también se habría metido por medio el Ministerio de Deportes de Arabia Saudí.

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En este sentido, la información apunta que Vinicius no ha participado activamente en estas conversaciones, sino que todo se ha hecho a través de sus agentes. Por esta razón, Florentino Pérez estaría presionando activamente para conseguir la renovación del futbolista, ya que considera que es un gran activo tanto a nivel deportivo como económico. De este modo, la operación es prioritaria en el conjunto blanco, mientras que los representantes del jugador lo mueven en Arabia Saudí en busca de un fichaje astronómico.