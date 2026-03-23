Vinicius recupera la confianza del madridismo: de los pitos al más aclamado

Saray Calzada 23 MAR 2026 - 15:36h.

La afición ya está rendida a Vinicius después de haberle pitado en varios partidos

Vinicius desvela la petición de Florentino Pérez antes del derbi: “Los he marcado para él”

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Vinicius dijo tras el partido ante el Atlético de Madrid que no sabe lo que pasa que en partidos como este y en momentos claves de la temporada siempre aparece. El brasileño es uno de los actuales líderes ante la ausencia de Mbappé y ha conseguido en unas semanas darle la vuelta a la situación que tenía con la afición. Tras el encuentro, los merengues se rindieron al jugador como se puede ver en el vídeo superior.

En los momentos en los que Xabi Alonso se tambaleaba y el Real Madrid no conseguía cuajar buenas partidos fue uno de los más señalados por parte de la afición. En varios partidos, Vini recibió el azote de los blancos e incluso en un partido fue pitado cada vez que tocaba el balón.

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Vinicius se gana el perdón

El brasileño ha conseguido darle la vuelta a esto y parte del mérito recae en Álvaro Arbeloa. Con el nuevo entrenador ha recuperado su mejor versión y Vinicius ha pasado de cabrearse cuando es sustituido a fundirse en un abrazado con el entrenador cuando ahora lo hace el nuevo técnico. Estaba claro que con Xabi Alonso no había sintonía y eso también se trasladaba al campo.

Con asistencias, goles y buenas actuaciones en el campo ha conseguido meterse a la afición en el bolsillo. Para Vini este partido no era uno cualquiera, era el momento de dar un paso al frente en el equipo para que este pudiera seguir luchando por LALIGA y lo ha conseguido.

Contra el Atlético de Madrid solo había marcado un gol en las más de diez ocasiones que se ha enfrentado al equipo del Cholo Simeone y en el Santiago Bernabéu consiguió hacer dos en el mismo partido. Uno de penalti y otro un auténtico golazo para darle la victoria a los blancos.