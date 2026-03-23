Vinicius se proclama el líder del Madrid de Arbeloa: las diferencias con Mbappé que encandilan al madridismo

Saray Calzada 23 MAR 2026 - 14:30h.

En ElDesmarket han hablado de la figura de Vinicius desde que llegó Arbeloa

ElDesmarket Temporada 1 Programa 20

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El Real Madrid ganó un partido importantísimo ante el Atlético de Madrid para seguir luchando por el trofeo junto al FC Barcelona. En el partido fue clave Vinicius, más por sus goles, que por lo que hizo a lo largo del partido. El brasileño estuvo muy bien marcado por Marcos Llorente y en la única acción que no cubrió fue cuando pudo hacer el golazo de la victoria. En ElDesmarket se ha analizado la figura del jugador y de lo que aporta más allá de sus goles.

Una de las misiones que tenía Álvaro Arbeloa era recuperar la mejor versión de algunos jugadores como fue el caso de Fede Valverde o Vinicius. El caso del uruguayo está claro que ha surtido efecto y en el brasileño se empieza a ver. Tanto es así que por sus palabras se puede llegar a intuir que él ahora mismo se ve el líder de este Real Madrid.

Vinicius, el líder de Arbeloa

Tras el partido contra el Atleti, fue claro y asegura que en momentos como este él siempre aparece. " Y cuando llega este momento de la temporada... no sé qué pasa conmigo, que siempre mejoro. Siempre marco y doy asistencias". En el podcast hablaron de esto.

"Se le puede recriminar poco porque siempre se echa el equipo a la espalda y no por marcar dos goles. Él lo intenta y no se borra de partidos. Siempre está. Puede estar más o menos acertado, pero Vinicius siempre aparece en esos partidos importantes. Hemos visto que con Arbeloa es un Vinicius que se implica más defensivamente, que está mas enchufado. Creo que el madridismo se ve más identificado en ese espíritu de Vinicius que en ese espíritu de Mbappé, no por dudar de él como futbolista, sino por el carácter. Echan en falta ese gen que por ejemplo tenía Cristiano, que era el líder con goles y tenía carácter", comentaba Dani Martidí. Cree que desde que llegó Arbeloa el líder es el brasileño porque le ha dado más galones y ha coincidido con la lesión del francés.

Ahora la clave está en ver cómo el técnico es capaz de encajar todas las piezas. En Madrid se ha mostrado más sólido esta temporada cuando Mbappé o Bellingham no han estado en el campo y se le ha dado protagonismo a la cantera.