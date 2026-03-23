Saray Calzada 23 MAR 2026 - 10:17h.

Vinicius presumió de su buen momento y desveló la petición de Florentino Pérez antes del derbi

El Real Madrid se mantiene en la lucha por LALIGA ante un Atlético que vendió cara su piel

Compartir







El Real Madrid se llevó el derbi. Vinicius con su doblete fue clave para conseguir la victoria ante el Atlético de Madrid. El primero lo hizo de penalti y el segundo fue un golazo para que el equipo de Álvaro Arbeloa se hiciera con los tres puntos y con ello poder seguir luchando por LALIGA. Tras el partido, el brasileño habló para los medios del club. Ahí puso en valor su gran momento y aseguró que cuando vienen este tipo de encuentros él da un paso adelante.

Vinicius habló de lo que le pidió Florentino Pérez antes del duelo y lo cumplió. Hay que recordar que en el anterior derbi el presidente del Real Madrid estuvo en boca de Simeone, que para picar al jugador durante el partido le dijo que le iba a echar. Cuando fue sustituido por Arbeloa casi al final del partido volvieron a tener un cruce de palabras.

"Estoy muy contento porque he trabajado toda la temporada para partidos como estos. Y cuando llega este momento de la temporada... no sé qué pasa conmigo, que siempre mejoro. Siempre marco y doy asistencias. El presidente siempre me dice que tengo que marcar dos goles y hoy he marcado dos para él", dijo el brasileño en Real Madrid TV.

PUEDE INTERESARTE Ester Espósito, en un palco VIP del Bernabéu para ver a Mbappé en el derbi

Vinicius vuelve a sonreír en el Madrid

El delantero del Madrid habló de cómo había visto el partido contra el Atleti. "La verdad es que estoy muy contento por el partido que hemos hecho, hemos controlado el partido desde el principio, pero hemos encajado un gol. Estamos evolucionando, estamos trabajando mucho para partidos como estos. Los madridistas están muy felices hoy, con la victoria, con los goles. Que la afición pueda disfrutar bastante, porque es un derbi y siempre gana el Madrid".

Él hizo un doblete, pero cree que la evolución positiva ha sido de todos. "El mérito es de todos, del míster, de los jugadores, de la afición. De todo el trabajo que hemos hecho durante la semana. Hemos ido a Manchester y hemos ganado, nos hemos defendido bien. Hemos venido aquí y hemos tenido muy claro desde el principio nuestro propio plan de partido. Y eso hace la diferencia", dijo al respecto.