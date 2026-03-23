Celia Pérez 23 MAR 2026 - 09:48h.

Con vistas a la eliminatoria de Champions League

Cuántos penaltis a favor lleva el Real Madrid esta temporada y cómo habrían acabado sus partidos sin señalaros

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Con una diferencia más que importante con el Real Madrid y el Barça y con margen más que seguro dentro de las plazas Champions, el Atlético de Madrid abordó un derbi más importante en lo emocional que en lo deportivo. Por ello, Gonzalo Miró, tras la derrota del conjunto rojiblanco en el Santiago Bernabéu, ha expuesto la parte positiva de que los blancos se llevaran los tres puntos del derbi en El Partidazo.

"Las ambiciones que podía tener el Atlético de Madrid hoy es estropearle LALIGA al Madrid, cierto. Es verdad que ganar en el Bernabéu, no te vas a ir cabizbajo porque ganes en el Bernabéu y le estropees LALIGA al Madrid. Por su puesto, bienvenido sea", comenzó exponiendo.

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"Pero el hecho de que el Barça hoy se hubiera ido a siete puntos, yo creo que al Atlético de Madrid de cara al partido del Barcelona contra el Espanyol que pilla en medio de la eliminatoria de Champions, creo que al Atlético de Madrid no le interesa. Al Atlético de Madrid le interesa es que el Barcelona en esa jornada esté exigido. Tenga la exigencia de ganar, no le valga con empatar o perder. Eso también pasa porque el Madrid siga a cuatro puntos del Barça. Si se va a siete, le puede perjudicar al propio real Madrid", añadió.

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Era una final para el Real Madrid y cuestión de orgullo para el Atlético. La necesidad ante la ausencia de presión competitiva, que podía tener una doble vertiente. Con Diego Simeone, la opción de la relajación en un derbi en el Santiago Bernabéu es implanteable, pero su planteamiento se derrumbó desde dos errores defensivos de Hancko y Giménez. Un doblete de Vinicius y otro tanto de Fede Valverde permitieron dejar los tres puntos para el club blanco, siguiendo así en la pelea por el liderato con el FC Barcelona.