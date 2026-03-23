Diego Páez de Roque Madrid, 23 MAR 2026 - 07:28h.

Antoine Griezmann ya ha tomado una decisión sobre su futuro

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Después de varias semanas de especulaciones con su futuro, Antoine Griezmann ya ha tomado una decisión. Tras el interés del Orlando City el pasado mes de febrero, se llegó a rumorear una posible salida del delantero francés antes incluso de que terminase la temporada, con la final de la Copa del Rey en el horizonte y la Champions League todavía en juego.

Sin embargo, tras muchos silencios por parte de sus compañeros y entrenador intentando no hablar del tema ante los medios de comunicación, el '7' colchonero confirmó que terminaría la temporada vestido de rojiblanco.

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Griezmann se marchará al Orlando City

Aun así, es bien sabido que el sueño de Antoine Griezmann es jugar en la MLS y vivir en Estados Unidos, un país al que se ha escapado cuando ha tenido ocasión para ver la NBA o la NFL, entre otras actividades.

Es por ello que, pese a la negativa de marcharse antes de terminar la temporada, el Orlando City ha seguido manteniendo interés en el francés, un interés recíproco por parte de Griezmann.

Después del pasado derbi, los jugadores marcharán con sus respectivas selecciones para disputar el último parón previo al Mundial. No obstante, Griezmann, quien ya renunció de la selección francesa hace tiempo, viajará a Estados Unidos para ultimar su fichaje con el Orlando City.

Tal y como ha adelantado el diario MARCA y ha podido confirmar ElDesmarque, el delantero francés, con permiso del Atlético de Madrid, aprovechará el parón para firmar el que será su último gran contrato en su carrera deportiva como futbolista profesional. Un traspaso que se llevará a cabo a partir de julio de 2026, es decir, una vez terminada la presente temporada.

Como ha podido saber ElDesmarque, desde el club madrileño entienden que es lo mejor para que el delantero pueda estar tranquilo lo que resta de temporada y centrarse al 100% en el tramo final de la temporada.

Además, Fabrizio Romano, periodista experto en el mercado de fichajes, ya ha dado su famoso 'here we go' y ha concretado que el traspaso no conllevará dinero de por medio y Griezmann se marchará gratis pese a tener todavía un año de contrato más.

Antoine Griezmann cerrará así su etapa como futbolista del Atlético de Madrid siendo el jugador extranjero con más partidos disputados en el club y con el gran mérito de ser el máximo goleador de la historia de la entidad.

Además, por delante tiene una oportunidad histórica de cerrar su etapa a lo grande, pudiendo levantar la tan ansiada Copa del Rey contra su exequipo, la Real Sociedad, y con la Champions League aún por decidirse.