Jorge Morán 18 MAR 2026 - 14:51h.

Algunas entradas superarán los 200€

Enrique Cerezo señala a la RFEF por las entradas de la final de Copa del Rey: "No marcamos el precio"

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Aunque todavía estamos en marzo y no se han terminado de disputar los enfrentamientos de octavos de la Champions League, la UEFA presentó esta semana los precios para la final de Budapest. Y en mitad de la polémica con las entradas de la Copa del Rey en Sevilla, muchos aficionados rojiblancos han querido quejarse en la previa del partido ante el Tottenham.

Las entradas más baratas para la Cartuja estarán en 89€, con muy pocas de ellas a la venta. Las demás oscilarán entre los 150€ y más de 200€, a lo que hay que sumarle el precio del desplazamiento a Sevilla y el coste del alojamiento. Una gran diferencia con los de la final de la Champions, que podrían costar tan sólo unos 70€ para la final.

La opinión de la afición del Atlético de Madrid

"Es abusivo", comenzó diciendo un hincha en los micrófonos de ElDesmarque. "Estamos molestos porque nos parecen desorbitados y más para los atléticos que llevan tantos desplazamientos, no se merecen ese precio", apuntó el aficionado, quién señala al club y no a la RFEF.

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Aunque la RFEF sea la que pone los precios, la afición rojiblanca esperaba algún detalle por parte del club. Y más cuando la diferencia es tan alta. "Cuando viajas por Europa te cuesta menos. Nos ha costado 50€ hoy y en Copa las entradas 90€ en visibilidad reducida... todas las demás son 100 o 200€. Las finales de Champions son más baratas, hay que darle una vuelta, o bueno se llevaran la final de Copa a Arabia", reflexionó un mosqueado aficionado.

"La gente de a pie no se puede permitir ir, nosotros hacemos esfuerzos, pero no me quejo de mi situación. Hay familias que querrían ir y no van a tener esta posibilidad en mente", señalaba un aficionado, que entiene que estos precios provocarán que muchos no puedan acudir a Sevilla. "Nos va a salir más caro que ir a Londres. Es vergonzoso", explicó un aficionado que apuntó que 'si no lo coges tú, lo cogerá otro'.