Miguel Casado 17 MAR 2026 - 23:07h.

Así está la pelea por la plaza extra de la Champions 26/27

Cuadro de Champions League 2026 y cruces de cuartos de final

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¡La plaza extra para la Champions League 2026/27 nos va a tener en ascuas hasta el final de la temporada continental! España y Alemania son los principales contendientes para ese lugar añadido en los bombos de la UEFA el curso que viene, pues Inglaterra tiene amarrado el primer puesto del ranking.

Los británicos lideran el Ranking UEFA por federaciones, en el que las dos primeras posiciones obtienen el billete extra para la próxima edición de la máxima competición europea. Con 23.236 puntos, tras la victoria y clasificación del Arsenal y pese a la eliminación de Chelsea y Manchester City, no tendrán problema en mantenerse en lo más alto.

La pelea por la segunda plaza entre España y Alemania

España, por su parte, sigue segunda, después del sorpasso que dimos a Alemania la semana pasada. El triunfo del Real Madrid en tierras mancunianas y la clasificación a cuartos suponen un paso hacia adelante y ya contamos con 18.843 puntos.

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Mañana, FC Barcelona y Atlético de Madrid tratarán de incrementar esa cantidad frente a Newcastle y Tottenham, equipos a los que, sobre el papel, deberían eliminar. Real Betis, Celta de Vigo y Rayo Vallecano intentarán contribuir a la causa el jueves.

Mientras tanto, Alemania, se ha quedado hoy sin uno de sus equipos y se mantienen en los 18.142 puntos. El Bayer Leverkusen ha caído 2-0 en el Emirates Stadium a manos del Arsenal de Mikel Arteta, por lo que no sumará más puntos al marcador de los germanos.

Mañana llegará el turno del Bayern de Múnich, que buscará certificar su pase a la siguiente ronda contra la Atalanta, a quien ya goleó 1-6 en la ida. Friburgo y Stuttgart, en Europa League, y Mainz 05, en Conference, son sus otros baluartes, aunque ninguno de ellos tiene la clasificación de cara tras los primeros 90 minutos de octavos.

Italia, cuarto clasificado, cuenta con cuatro equipos 'supervivientes', aunque a la Atalanta le quedan horas contadas y Roma y Bolonia se enfrentan entre ellas en Europa League. La Fiorentina, en teoría, sí se meterá en cuartos de final, aunque el país itálico está ya descartado para la pelea por el segundo lugar del ranking, donde ahora cuentan con 17.928 puntos.