Jorge Morán 17 MAR 2026 - 17:11h.

Di Matteo ve a Arbeloa con muchas similitudes a su Champions League

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A falta de unas horas para la vuelta de los octavos de final de la Champions League, el Real Madrid tiene prácticamente hecha su clasificación a siguiente ronda. Los tres goles de Fede Valverde contra el Manchester City dejaron muy tocados a los de Pep Guardiola, que se vio superado por el esquema táctico de Álvaro Arbeloa. Un técnico que llegó muy cuestionado, pero que ha logrado dar la vuelta a la situación del cuadro blanco.

Y aunque todavía quedan varias rondas hasta la final, muchos ya empiezan a creer en la posibilidad de que el Real Madrid vuelva a levantar el título. Una situación que ya ocurrió en la temporada 2022/2023, en la que los blancos no eran uno de los favoritos pero acabaron llevándose la conocida como 'la Champions de las remontadas'.

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El Chelsea de Di Matteo, el espejo del Real Madrid

Pero si hay una Champions League inesperada, esa fue la del Chelsea de Roberto Di Matteo en la temporada 2011/2012. El técnico llegó al equipo en octavos de final de la competición y aunque apenas nadie confiaba en él, poco a poco fue ganando partidos. Con un fútbol poco vistoso, pero efectivo, el conjunto inglés eliminó a Nápoles, Benfica, FC Barcelona en semifinales y Bayern de Münich en la final, para acabar conquistando la orejona.

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Una situación con una gran similitud con Arbeloa, como el propio Di Matteo ha opinado en una entrevista. "Ha llegado al equipo y se puede ver cómo ha logrado calmar el ambiente que lo rodeaba. Los jugadores han respondido claramente a él. Y es realmente sorprendente cómo comienza una racha de victorias: ganas un partido, luego el siguiente, y la confianza de los jugadores crece", dijo en Winwin.

"De repente, el ambiente general alrededor del equipo cambia, y las cosas empiezan a ir de manera diferente. Tienen todas las posibilidades de ganar el torneo. Es un equipo histórico, ha ganado el título más que cualquier otro, y los jugadores también tienen la experiencia necesaria. Saben cómo hacerlo, y veremos qué sucede", apuntó.