Jorge Morán 16 MAR 2026 - 10:52h.

El francés provocaría un cambio en el mejor momento del Madrid

¿Casualidad o consecuencia? Todos los goles de Fede Valverde esta temporada han sido sin Mbappé sobre el campo

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Kylian Mbappé está de vuelta en el Real Madrid. El francés regresará con el equipo ante el Manchester City después de recuperarse de su lesión en la rodilla derecha. Una convocatoria que más que una solución puede ser un problema para los de Álvaro Arbeloa, quiénes se encuentran en su mejor momento de forma tras lograr dar a la tecla con el esquema.

El Real Madrid ha cambiado por completo. La victoria ante el Elche, pero sobre todo la goleada al Manchester City, demuestran que Arbeloa ha conseguido convencer a sus jugadores. Una mejoría que se ha dado a la hora del trabajo defensivo, con un nuevo esquema mucho más compacto en el centro del campo y con la presencia de unos canteranos que ya han convencido al Bernabéu.

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Kylian Mbappé, el 'bendito' problema para el Real Madrid

Si el francés está bien, no hay nadie como él en el mundo. Con 38 goles y cinco asistencias, su aportación en ataque está al nivel de muy pocos en el mundo del fútbol. Pero a veces, cuando algo funciona, lo complicado es encontrar encaje para lo nuevo. Y aquí es dónde aparece el problema para Álvaro Arbeloa.

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Si hay algo en lo que el equipo ha tenido una gran mejoría eso es la solidaridad y el trabajo defensivo. La inclusión de cinco centrocampistas, dando total libertad a Vinicius en ataque, ha generado un equipo más compacto en el centro del campo. El trabajo de todos a la hora de defender está siendo bestial, logrando robar balones muy cerca del área rival.

Además, el equipo tuvo mayor presencia con balón y la fluidez de este a la hora de crear juego se veía más ágil gracias a la gran cantidad de jugadores cerca del esférico. En principio, Mbappé debería entrar por Brahim, lo que frenaría su explosión en uno de sus mejores momentos, cerrando también la puerta a varios canteranos que empiezan a tener minutos.

Vinicius y Valverde con menor libertad

Con Kylian en el ataque, la participación de Vinicius también se vería afectada. El brasileño ahora mismo es la gran referencia en el ataque, pero con Mbappé podría pasar a un segundo plano, quedando opacado por el francés. Una vuelta que también afectaría a los jugadores que llegan de segunda línea, con Fede Valverde como el mejor en lo suyo.

Sin Kylian Mbappé en el campo, Fede Valverde ha logrado anotar todos sus goles de esta temporada (7). La gran cantidad de jugadores en el centro del campo han dado una libertad mayor para el uruguayo, llegando desde segunda línea para sorprender a la defensa, como también están haciendo otros jugadores que incrementan su participación en ataque.

Aunque lo más probable es que contra el Manchester City Arbeloa vuelva a repetir alineación, la vuelta de Mbappé a la convocatoria podría hacer cambiar todo. Pero ojo que no es la única ya que Jude Bellingham también estará en Inglaterra, provocando también la salida de un centrocampista, con Thiago Pitarch como el principal favorito.