¿Casualidad o consecuencia? Todos los goles de Fede Valverde esta temporada han sido sin Mbappé sobre el campo

Fede Valverde revela qué va a hacer con el balón de su primer hat-trick y Mina Bonino lo muestra: "Nadie más que vos"

Fede Valverde fue el gran protagonista del Real Madrid - Manchester City de los octavos de final de la Champions. El capitán madridista anotó un hat trick en la primera mitad del encuentro que dejó encarrilada la eliminatoria para los blancos, aunque ahora tienen que confirmarla en el Etihad Stadium.

Con esas tres dianas, el uruguayo ya lleva seis en lo que va de temporada. Ocho si tenemos en cuenta el Mundial de Clubes. Y sea o no casualidad, todos los goles han llegado cuando Mbappé no estaba en el terreno de juego.

Así sucedió este miércoles y, de hecho, el francés celebró por todo lo alto el triplete de su compañero. Pero vamos a analizar el motivo que puede provocar esta circunstancia.

La incidencia de Fede Valverde por el campo sin Mbappé

Pachuca y Salzburgo en el Mundial de Clubes, el Atlético de Madrid en la Supercopa, la Real Sociedad y el Celta de Vigo en LALIGA y el Manchester City, por tres veces, en Champions, han sido las víctimas del '8' merengue. Y en todos, sin Kylian.

Echando mano a Driblab, en El Laboratorio de ElDesmarque hemos analizado si esto es una simple casualidad o tiene un motivo que lo provoque.

Y lo cierto es que el mapa de toques de Fede sí varía cuando está el '10' sobre el terreno de juego. Como se puede ver en el gráfico adjunto a continuación, en los 33 partidos en los que Mbappé ha estado presente [a la derecha], Valverde ha tenido mucha más presencia pegado en la banda derecha, creciendo conforme se acerca a la línea de cal.

Sin el galo [a la izquierda], por el contrario, sus internadas aumentan considerablemente y crece su presencia en el costado izquierdo y el área.

En cuanto a la finalización, las diferencias son notables. No solo por el número de goles, 0 con Mbappé y 7 sin él, sino también por el peligro esperado generado por los disparos del centrocampista.

Si bien es cierto que el xG (peligro esperado) de los chuts de Valverde decrece un 0,3 cuanto no tiene al Pichichi de LALIGA cerca, el xGOT (peligro esperado en tiros a portería) refleja un cambio abismal: de 2,8 a 4,5.

La diferencia entre ambas métricas es el momento en qué se miden. En la primera de ellas, el xG, considera la distancia a la portería, el ángulo del disparo, la parte del cuerpo con la que se ejecuta, el número de defensores cercanos y el tipo de jugada en que se da. En la segunda, el xGOT estudia dónde va exactamente el balón dentro de la portería, la altura y potencia del envío y la dificultad para el portero.

Por tanto, la conclusión es que los tiros de Fede Valverde sin Mbappé tienen muchísimo más peligro que los que ha ejecutado con él. Pero eso, lógicamente, no culpa al galo, quizás sea pura casualidad...