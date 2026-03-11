Saray Calzada 11 MAR 2026 - 22:03h.

Valverde firmó un hat-trick en el primer tiempo

Decir que Fede Valverde fue el protagonista absoluto del Real Madrid en la primera parte ante el Manchester City es quedarse corto. El uruguayo comenzó desplegando su físico en tareas defensivas y ayudando a un Trent algo desbordado por momentos, pero lo que quizás no esperaba la defensa del equipo de Pep Guardiola es que fuera el jugador más peligroso en el ataque por delante de Vinicius y Brahim Díaz.

El primer gol del jugador llegó en el minuto 20 tras aprovechar una asistencia de Courtois y varios errores en la defensa del City, pero solo siete minutos después haría otro tras un pase filtrado de Vinicius. El Bernabéu se volvía loco con el pajarito. El capitán del Madrid era un despliegue absoluto de físico y goles. Pero Valverde no había dicho su última palabra en el área y tras una asistencia de sombrero de Brahim y otro que él tiró ante el defensor, volvió a batir a Donnarumma en el minuto 42. Tres goles en apenas 40 minutos. Nadie se esperaba que él iba a ser el que llevara el peso de los goles y el juego, pero lo quiso hacer todo.

Esto hizo que las reacciones en redes sociales se dispararan y hubo algunas muy llamativas. Marcelo, que ha jugado con él, se rendía al uruguayo a cada gol que metía "No es normal lo de este chico", dijo el brasileño. Joselu Mato fue otro de los que reaccionó. "Madre mía, Fede", dijo el exdelantero blanco.

Valverde ha ido en la temporada de menos a más y sin duda es uno de los jugadores más en forma de la actualidad blanca. A esta eliminatoria el Real Madrid llegaba muy tocado por resultados y por juego. Quizás por eso sorprendía más la superioridad de los blancos en los primeros 45 minutos en donde todo le salió y el plan de Álvaro Arbeloa salió a la perfección, pero en la Champions y más contra un equipo como Guardiola todo puede pasar.