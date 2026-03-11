El centrocampista atraviesa su peor momento desde que llegó al Metropolitano

Álex Baena vive su peor momento desde que fichó por el Atlético de Madrid. Aterrizó en el Metropolitano con el cartel de 'fichaje estrella' el pasado verano procedente del Villarreal CF, que ingresó cerca de 55 millones de euros por su traspaso. Estaba destinado a ser una de las piezas angulares del proyecto rojiblanco a corto y medio plazo, pero su papel está cada vez más lejos del esperado.

Y ahora, además, suma dos palos seguidos por parte de Diego Pablo Simeone. Y es que por primera vez en toda la temporada, Baena ha encadenado dos partidos seguidos sin jugar ni un solo minuto por decisión técnica. No jugó el pasado sábado ante la Real Sociedad y tampoco saltó al terreno de juego este martes en la ida ante el Tottenham, algo que no había sucedido a lo largo de todo el ejercicio.

De hecho, Baena sólo se había quedado sin jugar por decisión técnica en un partido hasta la fecha. Y fue en septiembre, justo después de superar una operación de apendicitis que le tuvo alejado de los terrenos de juego durante más de un mes. Es decir, que en aquella ocasión su suplencia sí que estuvo justificada por una cuestión física.

Qué le pasa a Álex Baena en el Atlético de Madrid

Hasta hace unos días, el almeriense se había perdido 11 partidos en toda la temporada, diez de ellos por baja médica y sólo uno por decisión técnica, aquel duelo ante el Rayo posterior a su operación. En el resto de partidos, ya fuera como titular en 20 ocasiones o partiendo desde el banquillo en 11, había tenido minutos siempre. Pero la situación ha cambiado estos últimos días.

Lo cierto es que su rendimiento ha estado lejos del esperado. Sólo suma dos goles y dos asistencias en todo el curso y no ha terminado de ser ese jugador determinante en línea de tres cuartos que sí demostró ser en el Villarreal. La competencia, además, se ha elevado con la llegada de Lookman, que ha sido titular en estos dos últimos duelos, y el regreso tras lesión de Nico González, que ha entrado por delante suya en los dos partidos.

Ante la Real, Simeone apostó por Thiago Almada partiendo desde la banda izquierda y Lookman como segundo delantero. Griezmann y Nico González fueron sus sustitutos en la segunda mitad. Y frente al Tottenham, este martes, Lookman ocupó la banda izquierda con Griezmann por delante, mientras que Barrios y Nico González ocuparon sus puestos en el segundo tiempo.

Una nueva situación que deja a Baena en un rol algo complejo. Sus últimos minutos fueron el pasado 3 de marzo ante el Barça en el Camp Nou, partiendo desde el banquillo en el 70'. Y su última titularidad, unos días antes ante el Real Oviedo, en un duelo en el que sí completó los 90 minutos con más sombras que luces. El sábado, ante el Getafe, tiene serias opciones de partir de nuevo de inicio e intentar hacerse un hueco en el equipo de un Simeone que ya ha dejado claro que no regala nada a nadie.