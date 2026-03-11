Miguel Casado 11 MAR 2026 - 07:28h.

El argentino no estuvo acertado con sus declaraciones sobre su futuro

Julián Álvarez y los rumores sobre el Barcelona: "Las redes sociales hacen bola"

Dentro de la positiva noche que vivió el Atlético de Madrid este martes, goleando al Tottenham en la ida de los octavos de final de la Champions (5-2) y encarrilando su clasificación a la siguiente ronda, Julián Álvarez acaparó muchos focos por las polémicas palabras que dejó sobre su futuro.

El argentino atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Metropolitano. Y aunque delante de las televisiones apeló a las redes sociales para dejar medio zanjados los rumores sobre una posible salida del Atleti, cuando llegó el turno de hablar con las radios alimentó, y de qué manera, todas las especulaciones.

Así respondía cuando le preguntaban si podía garantizar su continuidad como rojiblanco para la próxima temporada: "Yo que sé, no sé. Puede ser que sí y puede ser que no. Nunca se sabe. Yo estoy muy feliz aquí, como he dicho. Es una pregunta que luego sale por todos lados, pero yo estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar y para dar lo mejor aquí. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido y la gente me brindó su cariño así que estoy muy feliz".

La reacción de ElDesmarque Madrugada a las palabras de Julián Álvarez

La dubitativa respuesta del argentino sobre sus próximos pasos despertó reacciones de todo tipo en ElDesmarque Madrugada. Comenzando por su presentador, Ricardo Reyes, que alucinó con la respuesta del '19'.

"Pero vamos a ver, ¿cómo que `Yo qué sé? O sea, tú tienes contrato, el Metropolitano lleva tres o cuatro meses diciéndote lo bueno que eres en un momento difícil. Oye, no cuesta nada decir: `Tengo contrato y quiero estar en el Atlético de Madrid y el año que viene, ya veremos. Entiendo que esta noche hay gente que está cabreada", expresaba.

Nacho Peña intervino en la misma dirección: "Es que no es un contrato de 10 minutos, es que tiene contrato hasta el 30 de junio del año 2030. Es que le quedan cuatro años de contrato con el Atlético de Madrid, entonces, es que 'No sé qué va a pasar mañana'. Sí que lo sabes, que tienes contrato con el Atleti".

Y Lorena González, también, continuaba en esa línea. "Que le has aguantado tres meses sin casi ver portería o haciendo malos partidos, y hoy creo que puede ser mucho más contundente decir, pues no es una noche para hablar de eso. Él, seguro, tal y como lo estaba diciendo, se estaba dando cuenta que se había equivocado. Por eso luego empieza a argumentar que está a gusto, pero ya sabía que se estaba equivocando", aseguraba la periodista.

Pero Roberto Gómez llevaba la contraria a sus compañeros de tertulia y dejaba caer la cantidad que rige el acuerdo entre Julián y el Atlético de Madrid para que se produzca una salida. "Ahora le tenéis que decir al chaval que está con toda la naturalidad lo que tiene que decir. Ya te doy la noticia. Tiene en el contrato una penalización si se marcha, que son 140 millones de euros. No hay ningún equipo en España y en Europa que va a pagar esa cantidad. Va a seguir, porque además, el Atlético de Madrid cuenta con él y ya se lo ha comunicado", informaba el extremeño.