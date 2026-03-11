Ángel Cotán 11 MAR 2026 - 06:26h.

El mandamás de LALIGA también habló de otros temas de peso

SevillaLa jornada de martes en la UEFA Champions League dejó buenas sensaciones para los españoles, aunque mucho mejores por el Metropolitano. El Atlético de Madrid sentenció el choque en la primera mitad y se marchará a Inglaterra con una ventaja de tres goles. El FC Barcelona recorrerá el camino inverso y deberá hacer bueno en casa el empate ante el Newcastle. Unos resultados que acercan la quinta plaza extra para los españoles, aunque a Javier Tebas no le agrada la idea.

El presidente de LALIGA sorprendió en el evento de ISDE con declaraciones contundentes al ser cuestionado por varios temas de actualidad. Además de la manida quinta plaza en la Liga de Campeones, Tebas también habló de la polémica que generó el partido en Miami o incluso de Florentino Pérez.

Javier Tebas, la quinta plaza extra, el partido en Miami o su inhabilitación

En su rol de presidente de la competición doméstica, Javier Tebas fue cuestionado por su rol e ideas respecto al desempeño de los equipos nacionales en las competiciones del viejo continente: "Yo tengo la obligación de defender la mayoría de jugadores y la mayoría no juegan competiciones europeas ni van al Mundial".

En esta línea, la cabeza visible de LALIGA respondió a la quinta plaza extra, la cual disfrutaría de momento el Real Betis en caso de conseguirla finalmente. Para Tebas, hay un motivo de peso que le hace no estar convencido con esta idea: "No me gustan mucho las quintas plazas de Champions, pero voy con los equipos españoles. Hay que recordar que el producto que más compite con LALIGA es la Champions. Las ligas nacionales es la industria del fútbol real".

El partido en Miami volvió a escena y el presidente liguero se puso del lado de los aficionados americanos: "Hay una visión de que no se quiere que se juegue, pero vamos a seguir intentándolo. Había una política del Real Madrid de que había que intentar parar ese partido... y por un encuentro el lío que se ha montado. Falta de respeto a los aficionados americanos del fútbol español. Ellos también pagan sus suscripciones". Por último, y con un pequeño palo a Florentino Pérez, Javier Tebas tocó brevemente el asunto de su inhabilitación: "No se sabe nada, yo tampoco. Preguntad al Secretario de Estado o a Florentino, que en vez de inhabilitar dice que me van a aniquilar".