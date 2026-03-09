Ángel Cotán 09 MAR 2026 - 13:30h.

En el vestuario txuri urdin siguen muy de cerca el desempeño de estos dos equipos

El dineral que puede ingresar el Betis si elimina al Panathinaikos en la Europa League

Compartir







SevillaLa Real Sociedad, aún lejos de su mejor versión, dio guerra al Atlético de Madrid en el duelo del pasado sábado. En la antesala de la final de la Copa del Rey, los pupilos de Pellegrino Matarazzo cayeron pese a lograr igualar el marcador en hasta dos ocasiones. El encuentro de La Cartuja, como deslizó el técnico txuri urdin, será distinto, pero aún falta mucho para la cita y se aboga por no perder comba en la competición doméstica.

Con 35 puntos, el equipo donostiarra está metido de lleno en la lucha por alcanzar los puestos europeos a final de temporada. Aún se desconocen los premios que brindará cada posición de la tabla, a expensas del manido coeficiente y la posible plaza extra en la UEFA Champions League.

PUEDE INTERESARTE El nulo efecto ofensivo de los suplentes del Betis

Una batalla nacional ante Alemania e Italia que en San Sebastián siguen muy de cerca. Así lo ha reconocido Sergio Gómez, pieza importante en los esquemas de Matarazzo, en una entrevista concedida a El Diario Vasco. Allí, el reconvertido a lateral admite que el vestuario apoya al Real Betis y al Celta de Vigo por tres motivos concretos.

Los tres motivos de la Real Sociedad para apoyar a Betis y Celta

Sergio Gómez fue cuestionado por estos dos conjuntos, además del Rayo Vallecano, y sus correspondientes caminos europeos. El Betis, con un cuadro favorable, opta a llegar lejos en la Europa League, así como desde Vigo se afronta con mucha ilusión el difícil cruce ante el Lyon. El jugador de la Real habla en plural: "Por el cansancio pero también nos viene bien que los clubes españoles vayan pasando de rondas por el coeficiente europeo. Les estaremos apoyando".

Y es que más allá del coeficiente europeo, Sergio Gómez arroja otros motivos. El equipo de Matarazzo quiere seguir escalando posiciones en LALIGA y el desgaste europeo puede ser importante en el tramo final del curso.

PUEDE INTERESARTE El calendario da margen, pero coge curvas para un Athletic muy exigido por el reto europeo

Esta es otra de las razones, siendo la tercera el descanso del que sí disfrutarán en Anoeta tras poner fin a las eliminatorias a doble partido coperas: "Son puntos que nos vienen bien. Y más cansancio para ellos. Luego cuando te los encuentras, nosotros lo hemos notado estas semanas. Desde que vino Rino hemos tenido muchos partidos de Copa y eso se ha ido notando. Por el cansancio, porque nos viene bien a nosotros y por los puntos. Depende de cómo queden y cómo quedemos nosotros en liga estaríamos en una competición europea o en otra".