Los resultados que interesan esta semana al Betis para poder jugar la Champions 26/27

Álvaro Borrego 09 MAR 2026 - 11:00h.

A pesar del tercer tropiezo seguido, la derrota del Celta de Vigo, que visita este domingo La Cartuja, permite al Real Betis mantener tres puntos de distancia con la sexta posición. A falta de once jornadas para el final de LALIGA, el conjunto que dirige Manuel Pellegrini depende de sí mismo para obtener la quinta plaza, que podría incluso dar un boleto para la próxima edición de la Champions League. Argumento más que suficiente como para no despistarse en la competición doméstica, habida cuenta de las posibilidades reales que tiene el club de regresar a la máxima competición continental. Para ello, además de mantener el quinto puesto, será fundamental lo que hagan los clubes españoles en Europa, siendo la de esta semana una de las rondas más trascendentales de la temporada.

Por el momento Inglaterra tiene prácticamente asegurada una plaza adicional para la próxima Champions, mientras que la otra en discordia se la disputarán Italia, España y Alemania. A falta de dos meses y medio para el final de las competiciones continentales, Alemania parte con cierta ventaja, con 17.571 puntos, por los 17.406 de España y los 17.357 de Italia.

El Betis, pendiente de lo que hagan los españoles

A pesar de estar en tercera posición por puntos, los porcentajes dan a España como favorita para hacerse con esa plaza adicional, dado que de los tres es el país que más equipos mantiene vivos en Europa. Una condición que en las próximas eliminatorias deberán respaldar los equipos españoles, siendo quizás Alemania su gran rival.

Por supuesto, ni que decir tiene que para que el quinto de España obtenga una plaza Champions deberán pasar sus respectivas eliminatorias FC Barcelona (Newcastle), Atlético de Madrid (Tottenham) y Real Madrid (Manchester City). No obstante, buena parte de las opciones se juegan en los otros cruces. Por ejemplo, la Atalanta debería caer ante el Bayern Múnich y el Leverkusen hacer lo propio frente al Arsenal. De concretarse estos resultados, España se quedaría con tres candidatos y sumaría un buen botín de puntos, mientras que Alemania se quedaría con un único representante e Italia se quedaría fuera de la pelea.

También hay bastantes puntos en juego en la Europa League. Ni que decir tiene que el Real Betis debería superar su eliminatoria, al igual que el Celta de Vigo. Importante será ese Bolonia - Roma, que dejará a otro italiano fuera de competiciones europeas. A los españoles les convendría la eliminación del Stuttgart o el Friburgo, que miden sus fuerzas con Porto y Genk, respectivamente. En la Conference League, el Rayo Vallecano buscará el pase a los cuartos frente al Samsuspor, mientras que la Fiorentina hará lo propio ante el Rakow polaco y el Mainz 05, contra el Sigma Olomuc.