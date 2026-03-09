Dura sanción para Rodrigo Hernández por criticar a los árbitros

La FA castiga al jugador del Manchester City por dejar caer que hay una conspiración contra ellos

Dura sanción económica para Rodrigo Hernández. La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha castigado al jugador del Manchester City con una multa de 80.000 libras, cerca de 92.000 euros al cambio, por criticar la actuación arbitral el pasado 1 de febrero tras un empate ante el Tottenham.

Rodri dejó caer que había una conspiración arbitral contra el equipo citizen: "No quieren que ganemos. El árbitro tiene que ser neutral. Hay una falta clarísima en la primera acción, le da una patada muy clara y el VAR está ahí por una razón. Estos pequeños detalles marcan la diferencia. Si no hubieran marcado ese primer gol, quizá habríamos ganado", expresó el jugador tras un partido ante el Tottenham que acabó 2-2 y en el que iban ganando 0-2 al descanso.

"Nunca hablo de los árbitros porque respeto mucho su trabajo, pero no es solo hoy, van dos o tres partidos seguidos. Sinceramente, no sé por qué. Hemos ganado mucho y la gente no quiere que ganemos, pero el árbitro tiene que ser neutral. No es justo porque trabajamos mucho y es muy frustrante", añadió aquel día, agregando que era "imposible" hablar con los colegiados.

Ahora, la FA ha decidido sancionar al español por "actuar de forma impropia en una entrevista pospartido haciendo comentarios que ponen en entredicho la imparcialidad y/o la integridad de un colegiado".

Rodrigo, ante la comisión reguladora, admitió su culpabilidad y aseguró, sobre la frase "no quieren que ganemos", que no se refería a los árbitros, sino al resto de aficionados de la Premier League.

En su decisión a la hora de sancionar al centrocampista, la FA tuvo en cuenta que Rodri no hablaba en su lengua materna, que admitió la culpa, que las declaraciones se realizaron justo después del partido y no fueron repetidas en otras entrevistas y que ha cooperado en la investigación, además de que no es reincidente.