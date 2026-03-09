Fran Fuentes 09 MAR 2026 - 10:45h.

Espera firmar por tres temporadas con los barcelonistas

Marcos Senesi es una de las opciones que el FC Barcelona mantiene latente de cara al próximo verano. El central argentino, muy codiciado en el mercado de fichajes, está en la lista de Deco como uno de los posibles refuerzos low-cost para la temporada que viene. Ahora, su futuro se ha confirmado en Inglaterra y ya dan por hecho que tiene una decisión, por más que tenga a varios clubes detrás de él.

En este sentido, el director deportivo del Bournemouth, Tiago Pinto, lo confirma en la televisión británica: "Senesi será un jugador libre el próximo mes de junio y dejará el equipo al finalizar su contrato en el próximo verano. Su futuro no está en el club, por lo que no está en los planes del equipo para la próxima temporada". De este modo, no son pocos los clubes que se ciernen sobre él.

Según Mundo Deportivo, Chelsea y Tottenham están muy interesados en su contratación. Es más, este último estaría dispuesto a ofrecerle un gran salario siempre y cuando mantenga la categoría. Mientras, la Juventus ya habría incluso enviado una oferta formal por el futbolista. Del mismo modo, en Turquía sitúan al Fenerbahçe detrás del zaguero argentino, colocándole como uno de los más codiciados de todo el panorama europeo. Sin embargo, según la citada información, el futbolista espera al FC Barcelona. Su intención sería la de firmar por tres temporadas con el conjunto barcelonista.

La espera de Marcos Senesi, con ofertas económicamente superiores sobre la mesa

Aunque, eso sí, para el Barcelona no es la opción prioritaria, y así se lo habrían hecho saber al entorno del futbolista. Nombres como Alessandro Bastoni resuenan mucho más en este momento, aunque las dificultades económicas pueden acabar por dinamitar la operación. Pese a todo, el argentino estaría dispuesto a esperar a que el club haga sus cábalas antes de tomar una decisión o comprometerse con otro club. Una decisión llamativa, especialmente teniendo en cuenta que, sin ir más lejos, los clubes Premier podrían pagarle un salario mayor al que pueda percibir en el Camp Nou.

Marcos Senesi ha disputado un total de 30 partidos en lo que va de temporada. A sus 28 años, destaca por su buena salida de balón y contundencia atrás. Aunque, con 1.85 metros de altura, también se desenvuelve bien por alto. Se trata de un jugador completo y que no rehúye un duelo. De este modo, se puede convertir en un jugador de garantías en la demarcación de central zurdo.