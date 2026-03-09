Ángel Cotán 09 MAR 2026 - 16:54h.

El capitán blanco se rindió ante la leyenda celeste

La conversación arbitral que cambió el Celta - Real Madrid: "A nuestra forma de entender"

MadridEl Celta de Vigo - Real Madrid dejó dos sensaciones bien diferenciadas. El equipo de Claudio Giráldez se quedó con la miel en los labios tras perder un partido que casi gana en el minuto 87 en un balón al palo de Iago Aspas. Por su parte, los de Álvaro Arbeloa se fueron felices de Balaídos a razón del tanto postrero de Fede Valverde. Pese a las polémicas arbitrales, la deportividad reinó sobre el verde, aunque de manera incomprensible, Dani Carvajal ha recibido críticas por un gesto digno de mención.

El capitán blanco se quedó sin minutos en el encuentro liguero del pasado viernes. Carvajal no termina de encontrar su tono físico tras sufrir varias lesiones que han frenado su continuidad. Aunque no participó ante el Celta, el lateral sí saltó a calentar por si Arbeloa se decantaba por su incorporación.

En ese momento, Dani Carvajal fue testigo a pie de campo de la gran ovación de la noche en el feudo vigués. Giráldez, en una nueva muestra de su gestión de minutos con la leyenda olívica, dio entrada a Iago Aspas en el minuto 83 de partido en detrimento de Óscar Mingueza. El capitán blanco reaccionó a este movimiento del banquillo celeste uniéndose al aplauso general de Balaídos.

Carvajal se defiende de las críticas por aplaudir a Iago Aspas

Ver para creer. Este gesto de respeto de Dani Carvajal hacia Iago Aspas, quien aún no ha decidido si se retirará a final de temporada, ha provocado algunas críticas en redes sociales. Los futbolistas profesionales no tienden a caer en estas provocaciones, y como ocurre en este caso concreto, vacías de fundamento. Sin embargo, el madridista no lo ha pasado por alto esta vez.

A través de un comentario desde su perfil oficial en la red social Instagram, Carvajal respondió a un usuario que afeó sus aplausos a la leyenda del Celta con las siguientes palabras: "Ese gesto significa respeto, respeto a una leyenda de nuestra liga. Los valores están por encima de todo, cualidad de la que veo que careces".