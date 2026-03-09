¿Y si en vez de Mbappé lo hiciese Vinicius?

Ya hay un debate en torno al compromiso de Mbappé con el Real Madrid

Cañizares lanza un dardo al Real Madrid por Mbappé: "No hay manera de recuperarse"

Compartir







Kylian Mbappé se ha convertido, por méritos propios, en el líder indiscutible de este Real Madrid. Pero un líder es mucho más que goles. En las últimas semanas se ha hablado mucho del delantero francés y de cómo está gestionando el tratamiento de su lesión de rodilla y en la afición ya hay un debate entre los que respetan las decisiones de Mbappé o los que le ven poco comprometido.

El compromiso de Mbappé, en duda

Kylian ha decidido recuperarse en Francia rodeado de los mejores expertos, pero la distancia ya ha impedido que estuviese presente en los dos últimos partidos del Real Madrid. Mbappé sí viajó, antes de su lesión, a Marruecos para ver jugar a su amigo Achraf Hakimi, pero no se le vio en la grada en la derrota en el Bernabéu contra el Getafe ni viajó a Vigo para estar con sus compañeros y apoyarles en Balaídos en el duelo contra el Celta. No está obligado, ni mucho menos, a estar en los partidos cuando no está convocado, pero es un gesto que dice mucho y que no hubiese estado de más para reforzar su compromiso con el equipo. Incluso Arbeloa emitió un discurso dedicado hacia los que "sí que quisieron estar en Vigo". ¿Un dardo indirecto para Mbappé?

Hace una semana parecía que el jugador quería recuperarse lo antes posible para llegar, por lo menos, al partido de vuelta contra el Manchester City. Ahora, según los medios franceses, su prioridad es el Mundial con Francia y parece que está completamente descartada su participación en estos octavos de Champions.

¿Y si lo hiciese otro jugador?

Por si fuera poco, los rumores (ya confirmados) de su relación con Ester Expósito tampoco ayudan. No está mal que vaya de cena ni que tenga una relación con quien le apetezca, pero con todas estas polémicas surge una pregunta entre el madridismo: ¿Y si todo esto lo hiciese otro jugador que no se llamase Kylian Mbappé? ¿Si lo hiciese Vinicius o Fede Valverde? Imaginemos por un instante que Vinicius se lesiona y se marchase a Río de Janeiro para recuperarse. Durante ese tiempo no sabemos nada del brasileño, salvo las escapadas para cenar con su pareja y los rumores de los medios brasileños sobre las prioridades de Vinicius con el Madrid o la selección en año de Mundial.

PUEDE INTERESARTE Mbappé regresa a Madrid con Ester Expósito y dan por confirmada su relación

Este supuesto sirve para ver la manga ancha que está teniendo el club y la afición con su estrella. Nadie duda de que Mbappé se deje la piel en cada partido, pero también hay que estar ahí cuando estas lesionado, acompañando y animando al equipo, haciendo piña en un momento complicado y conjurándose con sus compañeros para remontar la temporada. Un líder es, en definitiva, mucho más que marcar goles.