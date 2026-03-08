Mbappé regresa a Madrid con Ester Expósito y dan por confirmada su relación

Saray Calzada 08 MAR 2026 - 18:31h.

Mbappé y Ester Expósito han sido cazados en varias ocasiones en París en los últimos días

Mbappé no se ‘borra’ con Francia

Kylian Mbappé ha estado varios días en París. Allí ha seguido su proceso de recuperación y también se le ha visto compartir varios momentos con la actriz Ester Expósito. Son muchas las imágenes las que han circulado en redes sociales y la última ha sido de él montándose en el mismo vehículo que ella.

El francés sale del hotel en donde se ha alojado estos días, se abre una furgoneta y cazan en su interior a la actriz española sentada en el asiento. Esto se produce horas antes de que el delantero del Real Madrid regrese a la capital en donde seguirá recuperándose de las molestias de la rodilla.

Los planes de Mbappé y Ester Expósito en París

Mbappé tenía previsto regresar a las instalaciones del Real Madrid el lunes 9 y esto sucede justo en la tarde del domingo 8 de marzo por lo que apuntan a que podrían regresar los dos juntos a Madrid después de haber estado jugando al despiste por la ciudad parisina.

El francés ha dejado muchas imágenes nuevas en esta estancia en París. También se le ha podido ver conducir su propio coche ya que hace unos días se sacó e carnet de conducir y se le ha visto llevar un ‘mini’ a lo que podría ser una de las quedadas con Ester Expósito.

Ninguno de los dos ha puesto nada en sus redes del otro o se han pronunciado al respecto, pero las imágenes hablan por sí solas. Desde que se les viera hace unos días juntos en diferentes planes en París se comenzó con los rumores de posible relación, pero estas últimas para algunos es más que suficiente para confirmar una relación de noviazgo entre ambos.

Habrá que estar atentos a los dos a ver cuáles son sus siguientes pasos y si en Madrid siguen haciendo planes juntos como lo hacían en la ciudad parisina.