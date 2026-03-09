Pablo Sánchez 09 MAR 2026 - 09:56h.

El viejo deseo de Joan Laporta en el Barça que será agente libre en verano

Más leña al fuego en pleno debate con Font

En plena campaña electoral por la presidencia del Barcelona entre Joan Laporta y Víctor Font, las contundentes declaraciones de Xavi Hernández sobre el propio Laporta copan la actualidad blaugrana. El exfutbolista y exentrenador culé cargó con dureza contra algunas de sus decisiones y lo culpa de que Messi no volviese al club cuando estaba todo hecho.

Horas después, el propio Laporta no ha dudado en responderle durante el debate con Font en Rac1. Una respuesta en la que ha puesto como ejemplo la gestión y el trabajo de Hansi Flick al frente del equipo en detrimento de Xavi. "Me duele que se haya dejado utilizar. Cuando veo estas declaraciones de Xavi pienso en Hansi Flick. Cuando eres presidente has de tomar decisioens muy difíciles y tuve que tomar una decisión muy difícil. Con Xavi continuaríamos perdiendo y con Flick comenzamos a ganar. Con los mismos jugadores Xavi Perdía y Flick ganaba", prosiguió.

"Me duele que por hacerme daño a mí haya atacado a una persona de mi círculo de confianza. Eso me sabe mal porque Alejandro Echevarria y Rafa Yuste fueron de los que más le defendieron. Detrás de esto hay una utilización de Xavi, entiendo que está Víctor Font detrás de su ordenador intentando ensuciar".

Las palabras de Xavi

El epicentro de esta polémica radica en las potentes declaraciones de Xavi Hernández durante una entrevista en La Vanguardia, donde desvela que Messi no volvió al Barcelona porque Laporta no quiso. "Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Y luego de repente Leo dejó de cogerme el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer".

"Mi interés es contar la verdad y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LALIGA ni porque Jorge Messi pidiera más dinero. Eso es mentira. Es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir".