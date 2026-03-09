Simeone se acuerda de Gallagher y destaca el papel del Atlético "en todas las competiciones"

Miguel Casado 09 MAR 2026 - 13:47h.

El Atlético de Madrid recibe al Tottenham en la ida de los octavos de final

El Atlético de Madrid recibe este martes el Tottenham en el Metropolitano para disputar la ida de los octavos de final de la Champions. Los de Simeone, que eliminaron al Brujas en el playoff previo, viajarán una semana después hasta Londres para jugar el partido de vuelta. Pero como ya ocurrió ante el Barça en Copa del Rey, buscarán dejar encarrilada la eliminatoria en el primer duelo y en casa.

En la comparecencia previa al partido, el técnico argentino no ha querido asumir el cartel de favoritos, recordando que "ellos entraron cuartos. En realidad no lo somos. Es como ustedes lo quieran escribir o llevar a la gente".

Simeone se olvida de la dinámica con la que llegan los dos equipos. "Ningún equipo cuando entra al campo se acuerda en qué lugar está en la tabla o el momento con el que convive. Los futbolistas quieren ganar, quieren hacerlo bien, pero no está pensando en qué puesto están", decía.

Para intentar superar la eliminatoria, los rojiblancos intentarán "llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño". Pero todo con el máximo respeto a "una plantilla y equipo como el Tottenham".

Recordando las quejas de José María Giménez sobre el calendario, el entrenador ha recordado la importancia de estar aún vivos en tres competiciones. "No nos paramos a pensar en el calendario. Lo más importante es trabajar en consecuencia de lo que viene por delante y gestionarlo de la mejor manera que podamos. Es bueno estar jugando en todas las competiciones. Habla bien de todos", comentaba.

Pero, ¿cómo se gestiona esa carga de partidos? "Tanto en la vida privada como con los chicos lo intentamos llevar de la mejor manera. Damos la posibilidad siempre que podemos de que tengan un día libre para que desconecten un poco. Con la familia intentamos disfrutar los momentos que tenemos", respondía.

Tuvo tiempo también para hablar de Conor Gallagher, que mañana jugará en contra del Atleti apenas un par de meses después de marcharse. "Es un chico que ha trabajado muy bien con nosotros. Un futbolista que puede jugar en diferentes lugares, que tiene llegada. Se ha comportado muy bien y tenemos un gran recuerdo de su etapa en el Atlético".

Las bajas de Atleti y Tottenham para el encuentro

Para el encuentro del Metropolitano, el Tottenham llega con varias bajas sensibles. A las ausencias de James Maddison, Kulusevski, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall o Wilson Odober, se le suman también la de Destiny Udogie, Igor Tudor ha recuperado a Pedro Porro y Kevin Danso.

Por su parte, el equipo madrileño solo cuenta con la baja de Rodrigo Mendoza, que sufrió un esguince en el partido ante la Real Sociedad, por lo que Simeone podrá alinear a su once de gala para el choque.