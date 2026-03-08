Andrea Esteban 08 MAR 2026 - 15:49h.

El central del Atlético de Madrid habló de una “picadora de carne”

Las palabras de José María Giménez sobre el calendario del fútbol han generado debate en el mundo del deporte. El central del Atlético de Madrid criticó la acumulación de partidos y aseguró que los jugadores son “los payasos del circo” dentro de un sistema que no deja de aumentar la carga competitiva.

Tras esas declaraciones, el presentador de ElDesmarque, Matías Prats, lanzó una reflexión contundente sobre la situación actual del fútbol.

“Nos estamos cargando el fútbol entre todos”

Prats comenzó su análisis señalando el ritmo de partidos que afrontan equipos como el Atlético de Madrid. “¿Saben cuántos partidos ha jugado el Atlético de Madrid en este 2026? 18, uno cada tres días. Es una animalada”.

El periodista criticó el crecimiento constante del calendario futbolístico, impulsado por intereses económicos y la creación de nuevas competiciones. “Más partidos, más torneos, más dinero, pero menos descanso, menos calidad y, por lo tanto, también menos fútbol del bueno”.

El mensaje a los jugadores tras las palabras de Giménez

El presentador también respaldó el fondo de la queja del defensa uruguayo, que había descrito el calendario como “una picadora de carne”.

Sin embargo, Matías lanzó una reflexión directa hacia los futbolistas, señalando que ellos mismos tienen la capacidad de cambiar la situación. “Vosotros, los jugadores, sois los únicos capaces de parar esto. Si os plantáis, si os negáis a jugar, entonces y sólo entonces se tomarán medidas”.

Para el periodista, el momento para que los futbolistas tomen una postura colectiva es ahora, antes de que el calendario continúe creciendo y el desgaste físico siga aumentando.