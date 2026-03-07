Joaquín Anduro 07 MAR 2026 - 21:14h.

Nico González, feliz por volver a marcar muchos meses después

Este sábado, Nico González regresó a los terrenos de juego tras su última lesión y el futbolista argentino no lo pudo hacer de mejor forma, ya que entró desde el banquillo para anotar un doblete que le dio la victoria al Atlético de Madrid por 3-2 frente a la Real Sociedad. El extremo marcó el tanto de la victoria de cabeza y, antes, lo hizo con la zurda al aprovechar una genial asistencia de tacón de Antoine Griezmann, alabando a su compañero en medio de los rumores de su marcha.

El Orlando City puja fuerte por el futbolista francés, al que quería llevarse ya en este mes de marzo para que pudiera disputar la campaña 2026 casi al completo (en la MLS las temporadas se disputan en año natural). Sin embargo, Mateu Alemany le ha cerrado la puerta con sus declaraciones antes del encuentro mostrando su confianza en que siga vistiendo de rojiblanco al menos hasta junio.

Mientras, Griezmann sigue regalándole al Atlético de Madrid acciones como la asistencia de este sábado que reconoció Nico González, autor del segundo tanto colchonero: "La jugada es más de él que mía porque es muy difícil hacer un taco con la derecha cuando eres izquierdo. Quedé muy sorprendido pero eso es él; demuestra fútbol y nosotros lo disfrutamos".

El argentino enseguida fue a agradecerle el pase de gol y desveló en Movistar+ qué le dijeron sus compañeros al reaparecer marcando: "No, solamente que me vieron un poco ahogado por el partido y me dijeron que respirara tranquilo. Nada, contento".

El gran protagonista del Atlético de Madrid-Real Sociedad fue un Nico que no marcaba desde su debut, a mediados de septiembre y que regresaba de lesión: "La verdad es que hace tiempo que no me tocaba marcar. Hoy, poder hacerlo en el estadio con este público, me hace muy feliz. Me voy muy feliz a casa también por la entrega del equipo, que venimos demostrando en cada partido lo que queremos y de lo que somos capaces. Esperemos que esto sea un poco de lo mucho que venga".

El internacional con la Albiceleste, que terminó el partido abrazándose a Pellegrino Matarazzo, su exentrenador en el Stuttgart, también apostó por seguir aprovechando su poderío aéreo tras marcar el 3-2 de cabeza: "Es mi fuerte, es uno de mis fuertes, entonces tengo que aprovecharlo e ir más convencido. Hoy lo pude demostrar, pude marcar y me voy muy feliz a mi casa".