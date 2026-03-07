Joaquín Anduro 07 MAR 2026 - 13:43h.

La victoria del Real Madrid ante el Celta de Vigo en el último minuto no tapa los problemas con los que se encuentra el equipo blanco en este tramo de la temporada y que debe superar antes de medirse al Manchester City en Champions. Entre las noticias positivas, una de las principales la protagoniza Thiago Pitarch, asentado como titular en el equipo blanco y por el que Álvaro Arbeloa saca pecho mandando un mensaje por el trato a la cantera.

El mediapunta ha encadenado dos titularidades consecutivas, frente al Getafe y el Celta, en las que ha dejado buenas sensaciones tras haber tenido minutos ya en ambos duelos frente al Benfica. Las numerosas bajas merengues han abierto la puerta al futbolista de Fuenlabrada, al que Arbeloa conocía bien del Castilla, y este no se ha amilanado ante el salto de categoría a sus 18 años.

En sala de prensa, el entrenador blanco destacó las numerosas cualidades de Thiago Pitarch y defendió a los otros canteranos que colaboraron en el triunfo en Balaídos: "Me preguntabais el otro día en rueda de prensa por él y lo vuelvo a repetir: hay que darle muchísimo mérito a lo que ha hecho hoy Thiago una vez más: con la personalidad que tiene, el esfuerzo, esa capacidad de presionar una, dos y tres veces seguidas, cómo quiere el balón, cómo no se la quitan cuando está presionado, siempre busca la mejor opción, toca y se mueve, se ofrece... necesitamos para atacar este tipo de defensas jugadores tan dinámicos como él que son capaces de tirar uno, dos y tres desmarques aunque no se la den".

"Hoy hay que poner el valor el gran partido que ha hecho Thiago y cómo han salido después Palacios y Manuel Ángel, con ese robo que ha tenido, cómo ha salido Gonzalo... Tenemos una cantera que tenemos que valorarla más y tenemos que darle mucho valor. Evidentemente, aquí vienen los mejores jugadores del mundo pero tenemos canteranos de muchísima calidad y es una gran noticia el gran partido que han hecho hoy todos", reivindicó Álvaro Arbeloa.

Arbeloa destaca la juventud de Thiago Pitarch

Posteriormente, el entrenador del Real Madrid destacó la capacidad que ha tenido Thiago Pitarch de asentarse en estos encuentros a sus 18 años como la gran noticia positiva desde su salto al banquillo del primer equipo: "Creo que es una excelente noticia. Hace mucho que un canterano no sube del Castilla y consigue asentarse. El último ha sido Gonzalo, Asencio y creo que siempre son buenas noticias que un chico de 18 años, quizás Raúl y Gonzalo lo hicieron un poco más maduros, se asiente en el primer equipo".

" Que juegue, que creo que Thiago se está ganando los minutos él solo. No es cosa de mi confianza, es cosa de su fútbol y además se corresponde muy bien con lo que es un jugador del Real Madrid. Por todo lo que he dicho antes, por cómo juega al fútbol, por todo ese trabajo que tiene y todo ese esfuerzo es un jugador marca Real Madrid", defendió el salmantino.