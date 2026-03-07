Andrea Esteban 07 MAR 2026 - 10:48h.

Ambos habrían sido vistos en Madrid y también en París en los últimos días

La actriz española Ester Expósito ha vuelto a situarse en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez por un posible romance con el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé. En las últimas horas han comenzado a circular imágenes y testimonios que apuntan a que ambos habrían sido vistos juntos en varias ocasiones recientes entre Madrid y París.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la información, el supuesto vínculo ha provocado una gran cantidad de comentarios y especulaciones entre seguidores de ambos.

Las imágenes que han desatado las especulaciones

El origen del rumor se encuentra en publicaciones difundidas en redes sociales por el bloguero francés Aqababe, conocido por compartir información sobre celebridades. Según su versión, la actriz y el futbolista habrían sido vistos juntos en varias ocasiones en las últimas semanas.

Uno de los encuentros habría tenido lugar el 25 de febrero en Madrid. Posteriormente, varias personas aseguraron haberlos visto en París durante la noche del 5 al 6 de marzo en el bar del hotel Pullman, donde supuestamente habrían pasado la velada juntos.

También se difundieron imágenes de ambos en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel, lo que alimentó todavía más las especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Además, algunos detalles en redes sociales han contribuido a la conversación: ambos se siguen en Instagram y la actriz publicó recientemente varias historias desde lugares emblemáticos de París.

Coincidencias en París y silencio de los protagonistas

Durante esos días, Ester se encontraba en la capital francesa para asistir a la Gran Cena del Louvre, un evento benéfico celebrado en el Museo del Louvre en el marco de la Semana de la Moda de París. La intérprete acaparó miradas en la gala con un llamativo vestido negro inspirado en escamas de sirena.

Por su parte, Mbappé también estaba en la ciudad mientras continúa su recuperación física tras un esguince de rodilla. El delantero trabaja bajo la supervisión del cuerpo médico del club y podría reaparecer en competición el próximo 11 de marzo en el duelo de la UEFA Champions League frente al Manchester City.

De momento, ni el futbolista ni la actriz han realizado declaraciones públicas sobre el supuesto romance. Aun así, las coincidencias de lugares y las imágenes difundidas en redes han sido suficientes para que la posible pareja se convierta en uno de los temas más comentados del momento.