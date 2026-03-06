Luis Figo y los riesgos que tendrá Mbappé si fuerza: “Después estos sacrificios pasan factura”

Saray Calzada 06 MAR 2026 - 09:54h.

Kylian Mbappé lleva unos días sin poder contar para Álvaro Arbeloa por unas molestias que arrastra desde diciembre. Todo este tiempo el delantero francés ha ido forzando, pero ha decidido parar para ponerle remedio. Algunos apuntan a la eliminatoria contra el City como la fecha de su regreso, pero otros dicen que no hay día determinando para volver. Luis Figo en un evento de 'Betfair' ha hablado sobre el francés y los riesgos de forzar como en su día él hizo cuando vistió la camiseta del Real Madrid.

El exjugador hablaba de la buena intención de querer darlo todo por tu equipo, pero que eso tiene unas consecuencias para él. “La lesión de Mbappé es una cuestión de ver realmente, a nivel personal, lo que el jugador siente”.

Luis Figo y los riesgos de arriesgar como Mbappé con lesión

“Si se puede arriesgar o no, si al arriesgarse va a tener secuelas peores... Lógicamente, todo consensuado con el equipo médico del Real Madrid y con el entrenador, porque cada situación es diferente”.

Se ha hablado mucho de si Mbappé debió forzar a finales del año pasado solo por un récord de goles personal. Figo ha sacado la cara por él, pero ha hablado de las consecuencias que esto tiene en un futuro. “En mi caso, en algunas ocasiones forcé y no me fue tan bien, pero siempre fue porque yo quería estar presente en el campo, incluso haciendo esos sacrificios sin saber lo que iba a pasar. Todo por ayudar al equipo y a mis compañeros”.

“Después estos sacrificios pasan factura. Aun así, repito: todo depende de la sensación que tiene el jugador y la decisión final es tanto del propio futbolista como del entrenador y del equipo médico para analizar si se puede arriesgar o si puede haber secuelas peores”, comentó el portugués.

Luis Figo sabe de lo que habla porque en ocasiones lo hizo cuando estaba en el Real Madrid como fue la final de la Copa del Rey en 2002 o la final de la Champions de ese mismo año. Es por eso precisamente que se habla de que Mbappé podría forzar para estar contra el City, ya que los blancos a esta competición le dan mucha importancia y es de lo poco que les queda por luchar esta temporada.