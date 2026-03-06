Miguel Torres no comparte la gestión del presidente blanco con Xabi Alonso y el banquillo

Álvaro Arbeloa empieza a estar también en el foco de las críticas. Dos meses después de ascender al banquillo del Real Madrid, la sensaciones futbolísticas del equipo no han mejorado, más bien al contrario, y hay quienes piensan que no está ahí por méritos propios, sino por su relación con Florentino Pérez. Una opinión muy extendida en el mundo del fútbol que ha ratificado un excompañero del ahora técnico madridista: Miguel Torres.

En una entrevista con The Objetive, el exfutbolista madridista señala a Florentino Pérez por su gestión del banquillo. Cree que la destitución de Xabi Alonso fue injusta y que Arbeloa no está capacitado para dirigir a "un ente especial" como el Real Madrid.

"Hice el curso de entrenador con Arbeloa. Hemos sido compañeros. Creo que a Arbeloa le ha llegado la posibilidad de entrenar al primer equipo del Real Madrid más por la lealtad que tiene con el club y su relación personal con Florentino Pérez que por sus capacidades. Esa es la realidad, ciñéndome únicamente a su experiencia como entrenador", declaró Torres durante la entrevista, recordando también que Álvaro tiene "muy buena carrera" y "ha ganado muchos títulos" en su etapa como jugador.

La crítica de Miguel Torres a Arbeloa y la gestión de Florentino Pérez

En una muestra de sinceridad, Miguel Torres recuerda también la salida de Xabi Alonso y una gestión con el banquillo que no termina de compartir: "Entrenar al Real Madrid es un ente especial. Lo que me ha sorprendido es que en el caso de Xabi Alonso no ha llegado a cumplir ni el 20% del contrato que tenía, un contrato para tres años y cesado a los pocos meses de su trabajo. No se le ha dado tiempo para trabajar. La figura de Xabi Alonso en este momento actual del proyecto del Real Madrid me parecía más que interesante porque creo que el club necesitaba muchas más herramientas a nivel futbolísticas de las que tiene".

Torres, retirado del fútbol en 2019 tras jugar en clubes como el Málaga, el Olympiacos o el Getafe, defendió la elástica del primer equipo del Real Madrid durante 70 partidos entre 2007 y 2009 tras criarse además en las categorías inferiores del conjunto blanco. Llegó a coincidir durante varios meses con Arbeloa en la plantilla blanca, alternando el primer equipo y el Castilla, aunque Álvaro se marcho al Dépor en verano de 2006 para regresar posteriormente en 2009. Dos jugadores que, por cierto, compartían demarcación sobre el campo.